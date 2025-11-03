В Риме частично обрушилась средневековая башня – под завалами находится рабочий, видео

На башне проводили работы по реконструкции, а момент обрушения попал на видео

Башня Торре-деи-Конти (Фото: EPA/MAURIZIO BRAMBATTI)

В центре Риме обвалилась средневековая башня недалеко от руин Римского форума. Один человек пострадал, еще один заблокирован под завалами, сообщают Reuters, Associated Press и CBS news.

Речь о башне Торре-деи-Конти. 3 ноября на ней проводили реставрационные работы и случился первый обвал. Один из работников получил тяжелые травмы, его госпитализировали в критическом состоянии. Еще троих людей спасли невредимыми.

Второй обвал произошел в момент, когда спасатели при помощи передвижной лестницы пытались добраться на верхний этаж башни и спасти рабочих – частично обрушилась стена.

Один из реставраторов находится под завалами несколько часов.

"Мы пытаемся вытащить его живым, но ситуация осложняется из-за риска дальнейших обрушений", – сказал Reuters представитель национальной пожарной службы Лука Кари.

По данным городских властей Рима, в башне ранее располагались офисы мэрии, но с 2006 года строение не использовались. В момент обрушения проводились работы в рамках четырехлетнего проекта реконструкции, который должен завершиться в 2026 году.

Из-за реставрации территория вокруг башни была закрыта для пешеходов, поэтому никто из прохожих не пострадал.

🏛️🚨BREAKING: A section of an ancient tower collapses in central Rome



Part of the medieval Torre dei Conti has fallen at the Imperial Forums, right in the heart of Rome.



Rescuers are searching the rubble for possible victims.

The 13th-century architectural monument was… pic.twitter.com/M8kCdOmXAM — NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2025

Dramatic scenes in Rome as mediaeval landmark Torre di Conti partially collapses.pic.twitter.com/dcfkI8TtsL — Wanted in Rome (@wantedinrome) November 3, 2025