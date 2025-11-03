В Риме частично обрушилась средневековая башня – под завалами находится рабочий, видео
Башня Торре-деи-Конти (Фото: EPA/MAURIZIO BRAMBATTI)

В центре Риме обвалилась средневековая башня недалеко от руин Римского форума. Один человек пострадал, еще один заблокирован под завалами, сообщают Reuters, Associated Press и CBS news. 

Речь о башне Торре-деи-Конти. 3 ноября на ней проводили реставрационные работы и случился первый обвал. Один из работников получил тяжелые травмы, его госпитализировали в критическом состоянии. Еще троих людей спасли невредимыми.

Второй обвал произошел в момент, когда спасатели при помощи передвижной лестницы пытались добраться на верхний этаж башни и спасти рабочих – частично обрушилась стена.

Один из реставраторов находится под завалами несколько часов.

"Мы пытаемся вытащить его живым, но ситуация осложняется из-за риска дальнейших обрушений", – сказал Reuters представитель национальной пожарной службы Лука Кари. 

По данным городских властей Рима, в башне ранее располагались офисы мэрии, но с 2006 года строение не использовались. В момент обрушения проводились работы в рамках четырехлетнего проекта реконструкции, который должен завершиться в 2026 году. 

Из-за реставрации территория вокруг башни была закрыта для пешеходов, поэтому никто из прохожих не пострадал. 

италияримобрушение