У Саудівській Аравії під час хаджу загинули від спеки щонайменше 500 паломників
У Саудівській Аравії під час щорічного паломництва (хаджу) мусульман до Мекки від спеки та тисняви загинули щонайменше 500 осіб. Про це повідомляє DW з посиланням на місцеві медіа.
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323 загиблих були єгиптянами, повідомляють журналісти із посиланням на двох арабських дипломатів. Також загинули понад 40 паломників із Йорданії, 35 – з Тунісу.
Головними причинами їх смертей стали тиснява, підпали наметів та інші нещасні випадки, викликані спекою під час хаджу в Саудівській Аравії за останні 30 років. 17 червня, у кульмінаційний день хаджу, у Великій мечеті в Мецці було зафіксовано температуру 51,8 градуса.
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