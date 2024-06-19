У Саудівській Аравії під час хаджу загинули від спеки щонайменше 500 паломників

Фото: REUTERS / Мохамад Торокман

У Саудівській Аравії під час щорічного паломництва (хаджу) мусульман до Мекки від спеки та тисняви загинули щонайменше 500 осіб. Про це повідомляє DW з посиланням на місцеві медіа.

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323 загиблих були єгиптянами, повідомляють журналісти із посиланням на двох арабських дипломатів. Також загинули понад 40 паломників із Йорданії, 35 – з Тунісу.

Головними причинами їх смертей стали тиснява, підпали наметів та інші нещасні випадки, викликані спекою під час хаджу в Саудівській Аравії за останні 30 років. 17 червня, у кульмінаційний день хаджу, у Великій мечеті в Мецці було зафіксовано температуру 51,8 градуса.

ДОВІДКА Хадж – один з основних обов'язків мусульманина, що гарантує йому прощення за всі гріхи й досягнення вічного блаженства в загробному житті. Кожен мусульманин, за ісламом, зобов'язаний хоча б раз у житті здійснити хадж. Після цього він має право іменуватися "хаджі" – почесне і шановане звернення до мусульманина. Уперше без спеціальних дозволів на хадж ніхто не має право взяти участь у паломництві, навіть піддані королівства. За цим суворо стежать сили безпеки королівства, які перевіряють усі в'їзди до Мекки. Хадж – один з основних обов'язків мусульманина, що гарантує йому прощення за всі гріхи й досягнення вічного блаженства в загробному житті. Кожен мусульманин, за ісламом, зобов'язаний хоча б раз у житті здійснити хадж. Після цього він має право іменуватися "хаджі" – почесне і шановане звернення до мусульманина. Уперше без спеціальних дозволів на хадж ніхто не має право взяти участь у паломництві, навіть піддані королівства. За цим суворо стежать сили безпеки королівства, які перевіряють усі в'їзди до Мекки.

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