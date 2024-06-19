В Саудовской Аравии во время хаджа погибли от жары не менее 500 паломников
В Саудовской Аравии во время ежегодного паломничества (хаджа) мусульман в Мекку от жары и давки погибли не менее 500 человек. Об этом сообщает DW со ссылкой на местные медиа.
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323 погибших были египтянами, сообщают журналисты со ссылкой на двух арабских дипломатов. Также погибли более 40 паломников из Иордании, 35 – из Туниса.
Главными причинами их смертей стали давка, поджог палаток и другие несчастные случаи, вызванные жарой во время хаджа в Саудовской Аравии за последние 30 лет. 17 июня, в кульминационный день хаджа, в Большой мечети в Мекке была зафиксирована температура 51,8 градуса.
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