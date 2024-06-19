В Саудовской Аравии во время хаджа погибли от жары не менее 500 паломников

Фото: REUTERS / Мохаммад Торокман

В Саудовской Аравии во время ежегодного паломничества (хаджа) мусульман в Мекку от жары и давки погибли не менее 500 человек. Об этом сообщает DW со ссылкой на местные медиа.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

323 погибших были египтянами, сообщают журналисты со ссылкой на двух арабских дипломатов. Также погибли более 40 паломников из Иордании, 35 – из Туниса.

Главными причинами их смертей стали давка, поджог палаток и другие несчастные случаи, вызванные жарой во время хаджа в Саудовской Аравии за последние 30 лет. 17 июня, в кульминационный день хаджа, в Большой мечети в Мекке была зафиксирована температура 51,8 градуса.

СПРАВКА Хадж – одна из основных обязанностей мусульманина, гарантирующая ему прощение за все грехи и достижения вечного блаженства в загробной жизни. Каждый мусульманин, по исламу, обязан хотя бы раз в жизни совершить хадж. После этого он имеет право именоваться "хаджи" – почетное и уважаемое обращение к мусульманину. Впервые без специальных разрешений на хадж никто не имеет права участвовать в паломничестве, даже подданные королевства. За этим строго следят силы безопасности королевства, проверяющие все въезды в Мекку. Хадж – одна из основных обязанностей мусульманина, гарантирующая ему прощение за все грехи и достижения вечного блаженства в загробной жизни. Каждый мусульманин, по исламу, обязан хотя бы раз в жизни совершить хадж. После этого он имеет право именоваться "хаджи" – почетное и уважаемое обращение к мусульманину. Впервые без специальных разрешений на хадж никто не имеет права участвовать в паломничестве, даже подданные королевства. За этим строго следят силы безопасности королевства, проверяющие все въезды в Мекку.

2 июня 2023 года в городе Баласор в Индии 2 июня столкнулись два пассажирских поезда и один товарный. Погибли более 300 человек.

9 сентября произошло землетрясение в Марокко, сильнейшее за 120 лет. Число жертв превысило 2000 человек.

8 октября в Афганистане землетрясение магнитудой 6,2 балла унесло жизни по меньшей мере 2000 человек.

Читайте также: В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,2. По меньшей мере 118 человек погибли – видео