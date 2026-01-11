У Сеулі заявили, що не мають намірів провокувати КНДР після інциденту з БпЛА

Президент Південної Кореї (Фото: Yonhap/EPA)

В адміністрації президента Південної Кореї Лі Чже Мьона запевнили Північну Корею, що не мають наміру провокувати Пхеньян після інцидентів з дронами. Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap.

Південна Корея не має наміру провокувати чи дратувати Північну Корею, після того, як Пхеньян знову звинуватив Сеул в нападах безпілотників на територію країни й зажадав пояснень.

У заяві Управління національної безпеки при адміністрації президента йдеться: "Уряд ще раз підтверджує, що не має наміру провокувати чи дратувати Північну Корею".

"Уряд проведе розслідування останнього інциденту з безпілотниками й негайно оприлюднить його результати", – йдеться у заяві, також наголошується на необхідності продовження зусиль щодо зниження міжкорейської напруженості та зміцнення довіри.

У неділю Кім Йо Чжон, впливова сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, закликала Сеул надати детальне роз’яснення. До цього північнокорейські військові заявили, що Південна Корея порушила суверенітет КНДР, відправивши безпілотники у вересні та 4 січня.

Южнокорейские военные отрицают отправку беспилотников или эксплуатацию моделей, обнаруженных на территории Северной Кореи, предполагая, что за этим могут стоять частные организации, и обещая провести расследование.

25 вересня 2025 року Сеул заявив, що КНДР розробляє ракету, здатну завдати по США ядерного удару.

17 жовтня Південна Корея анонсувала, що до кінця року розгорне "ракету-монстра" у відповідь на ядерні погрози КНДР.

Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного моря – це перший запуск ракети з моменту вступу на посаду нового президента Південної Кореї.