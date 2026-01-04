Північна Корея засудила операцію США у Венесуелі та запустила балістичні ракети

Запуск ракети КНДР (Фото: EPA/YONHAP)

4 грудня Північна Корея запустила балістичні ракети в море між Кореєю та Японією. Це могло бути сигналом Китаю, який проводить зустріч із лідером Південної Кореї, передає Yonhap News Agency із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів.

Це перший запуск ракет КНДР у 2026 році, попередньо, було випущено два снаряди. За інформацією військових Південної Кореї, ракети впали у води Східного моря.

"Наші збройні сили підтримують високу бойову готовність, тісно обмінюючись інформацією про балістичні ракети Північної Кореї зі США та Японією, а також посилюючи спостереження за можливими новими запусками", – йдеться в заяві.

4 січня президент Південної Кореї Лі Чже Мьон прибув до Пекіна для участі в саміті з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Північна Корея також засудила операцію США у Венесуелі, назвавши її порушенням суверенітету країни та демонстрацією "жорстокої та злочинної природи США", передає північнокорейське телебачення KCNA.

"Міністерство закордонних справ КНДР рішуче засуджує акт прагнення США до гегемонії, вчинений у Венесуелі, як найсерйознішу форму посягання на суверенітет та як кричуще порушення Статуту ООН та міжнародного права, головною метою якого є повага суверенітету, невтручання та територіальної цілісності", – заявив речник відомства.

Професор Інституту близькосхідних досліджень у Сеулі Лім Ин Чхоль вважає, що запуск ракет може бути сигналом Пхеньяна Китаю про необхідність уникати тісніших зв'язків із Південною Кореєю та протистояти позиції Китаю щодо денуклеаризації, повідомляє Reuters.