Северная Корея осудила операцию США в Венесуэле и запустила баллистические ракеты

В КНДР назвали оперцию США нарушением Устава ООН и посягательством на суверенитет страны

Запуск ракеты КНДР (Фото: EPA/YONHAP)

Северная Корея 4 декабря запустила баллистические ракеты в море между Кореей и Японией. Это могло быть сигналом Китаю, который проводит встречу с лидером Южной Кореи, передает Yonhap News Agency со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Это первый запуск ракет КНДР в 2026 году, предварительно, снарядов было два. Ракеты, по информации военных Южной Кореи, упали в воды Восточного моря.

"Наши вооруженные силы поддерживают высокую боеготовность, тесно обмениваясь информацией о баллистических ракетах Северной Кореи с США и Японией, а также усиливая наблюдение за возможными новыми запусками", – сказано в заявлении.

4 января президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен прибыл в Пекин для участия в саммите с председателем КНР Си Цзиньпином.

Также Северная Корея осудила операцию США в Венесуэле, назвав ее нарушением суверенитета страны и демонстрацией "жестокой и преступной природы США", передает северокорейское телевидение KCNA.

"Министерство иностранных дел КНДР решительно осуждает акт стремления США к гегемонии, совершенный в Венесуэле, как наиболее серьезную форму посягательства на суверенитет и как вопиющее нарушение устава ООН и международного права, главной целью которого является уважение суверенитета, невмешательства и территориальной целостности", – заявил пресс-секретарь ведомства.

Профессор Института дальневосточных исследований в Сеуле Лим Ын Чхоль считает, что запуск ракет может быть сигналом Пхеньяна Китаю о необходимости избегать более тесных связей с Южной Кореей и противостоять позиции Китая по денуклеаризации, сообщает Reuters.