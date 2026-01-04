Северная Корея осудила операцию США в Венесуэле и запустила баллистические ракеты
Северная Корея 4 декабря запустила баллистические ракеты в море между Кореей и Японией. Это могло быть сигналом Китаю, который проводит встречу с лидером Южной Кореи, передает Yonhap News Agency со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Это первый запуск ракет КНДР в 2026 году, предварительно, снарядов было два. Ракеты, по информации военных Южной Кореи, упали в воды Восточного моря.
"Наши вооруженные силы поддерживают высокую боеготовность, тесно обмениваясь информацией о баллистических ракетах Северной Кореи с США и Японией, а также усиливая наблюдение за возможными новыми запусками", – сказано в заявлении.
4 января президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен прибыл в Пекин для участия в саммите с председателем КНР Си Цзиньпином.
Также Северная Корея осудила операцию США в Венесуэле, назвав ее нарушением суверенитета страны и демонстрацией "жестокой и преступной природы США", передает северокорейское телевидение KCNA.
"Министерство иностранных дел КНДР решительно осуждает акт стремления США к гегемонии, совершенный в Венесуэле, как наиболее серьезную форму посягательства на суверенитет и как вопиющее нарушение устава ООН и международного права, главной целью которого является уважение суверенитета, невмешательства и территориальной целостности", – заявил пресс-секретарь ведомства.
Профессор Института дальневосточных исследований в Сеуле Лим Ын Чхоль считает, что запуск ракет может быть сигналом Пхеньяна Китаю о необходимости избегать более тесных связей с Южной Кореей и противостоять позиции Китая по денуклеаризации, сообщает Reuters.
- В ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, звучали взрывы. Сообщалось о частичном обесточивании и пролетах авиации.
- Позже президент США Дональд Трамп заявил, что диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро схватили и вывезли из Венесуэлы и доставили в СИЗО в Нью-Йорке.
- По данным The New York Times, в результате операции США в Венесуэле погибли по меньшей мере 40 человек.
