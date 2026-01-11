В Сеуле заявили, что не намерены провоцировать КНДР после инцидента с БпЛА

Президент Южной Кореи (Фото: Yonhap/EPA)

В администрации президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена заверили Северную Корею, что не намерены провоцировать Пхеньян после инцидентов с дронами. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Южная Корея не намерена провоцировать или раздражать Северную Корею, после того, как Пхеньян снова обвинил Сеул в нападениях беспилотников на территорию страны и потребовал объяснений.

В заявлении Управления национальной безопасности при администрации президента говорится: "Правительство еще раз подтверждает, что не намерено провоцировать или раздражать Северную Корею".

"Правительство проведет расследование последнего инцидента с беспилотниками и немедленно обнародует его результаты", – говорится в заявлении, также отмечается необходимость продолжения усилий по снижению межкорейской напряженности и укреплению доверия.

В воскресенье Ким Ё Чжон, влиятельная сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына, призвала Сеул предоставить детальное разъяснение. До этого северокорейские военные заявили, что Южная Корея нарушила суверенитет КНДР, отправив беспилотники в сентябре и 4 января.

Южнокорейские военные отрицают отправку беспилотников или эксплуатацию моделей, обнаруженных на территории Северной Кореи, предполагая, что за этим могут стоять частные организации, и обещая провести расследование.

25 сентября 2025 года Сеул заявил, что КНДР разрабатывает ракету, способную нанести по США ядерный удар.

17 октября Южная Корея анонсировала, что до конца года развернет "ракету-монстра" в ответ на ядерные угрозы КНДР.

Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в направлении Восточного моря – это первый запуск ракеты с момента вступления в должность нового президента Южной Кореи.