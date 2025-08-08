У Швейцарії полковника Міноборони підозрюють у передаванні інформації Росії – SRF

Злив нібито стався під час роботи військового у делегації ОБСЄ у Відні

Ілюстративне фото: osce.org

Полковника Міністерства оборони Швейцарії підозрюють у незаконному передаванні інформації російській делегації ОБСЄ влітку 2024 року. Про це повідомив швейцарський суспільний мовник SRF із посиланням на декількох співрозмовників, обізнаних зі справою.

Зазначається, що епізод, щодо якого, ймовірно, проводиться слідство, стався влітку 2024 року, коли полковник обіймав посаду члена швейцарської делегації ОБСЄ та перебував у Відні.

Полковник нібито передав інформацію російській делегації за декілька годин до того, як вона стала загальнодоступною для всіх делегацій.

Через цю подію його було відкликано з посади та повернуто до Швейцарії.

У відповідь на запит SRF Міністерство оборони підтвердило, що йому "відомо про звинувачення, саме тому цього співробітника було відкликано до Швейцарії наприкінці 2024 року".

Як з'ясувало медіа, розслідування справи проводять військова прокуратура та розвідка Швейцарії. Наразі невідомо, чи є згаданий епізод 2024 року єдиним у справі.