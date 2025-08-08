В Швейцарии полковника Минобороны подозревают в передаче информации России – SRF

Утечка информации, предположительно, произошла во время работы военного в делегации ОБСЕ в Вене

Иллюстративное фото: osce.org

Полковника Министерства обороны Швейцарии подозревают в незаконной передаче информации российской делегации ОБСЕ летом 2024 года. Об этом сообщила швейцарская общественная телерадиовещательная корпорация SRF со ссылкой на нескольких осведомленных собеседников.

Отмечается, что инцидент, по которому, предположительно, ведется расследование, произошел летом 2024 года, когда полковник занимал должность члена швейцарской делегации ОБСЕ и находился в Вене.

Полковник якобы передал информацию российской делегации за несколько часов до того, как она стала общедоступной для всех делегаций.

Из-за этого инцидента он был отозван со своего поста и возвращен в Швейцарию.

В ответ на запрос SRF Министерство обороны подтвердило, что "ему известно про обвинения и именно поэтому этот сотрудник был отозван в Швейцарию в конце 2024 года".

Как выяснило медиа, расследованием дела занимаются военная прокуратура и разведка Швейцарии. На данный момент неизвестно, является ли упомянутый эпизод 2024 года единственным в деле.