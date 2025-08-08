У США через 24 роки ідентифікували ще трьох жертв терактів 11 вересня
У Сполучених Штатах ідентифікували ще трьох жертв терактів 11 вересня, які загинули під час атаки на вежі Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку майже 24 роки тому. Про це повідомляє NPR.
Офіс головного судово-медичного експерта Нью-Йорка повідомив, що процедура була проведена за допомогою інформації від сімей та передових методів аналізу ДНК.
Було оприлюднено два імені: Барбари Кітінг із Палм-Спрінгс, Каліфорнія, та Раяна Фіцджеральда з Нью-Йорка.
Також були ідентифіковані останки ще однієї дорослої жінки, але її ім'я не розголошується на прохання членів родини.
"Кожна нова ідентифікація свідчить про перспективи науки та постійну допомогу сім’ям, попри плин часу. Ми продовжуємо цю роботу як наш спосіб вшанувати пам’ять загиблих", – заявив головний судмедексперт Нью-Йорка Джейсон Грем.
За його даними, на сьогодні ідентифіковано 1653 осіб із 2753, що загинули у Нью-Йорку.
- 4 вересня 2021 року Байден доручив розсекретити документи про розслідування терактів 11 вересня 2001 року. Розсекречування документів упродовж довгих років вимагали сім'ї загиблих і потерпілі під час атак.
- 14 вересня того ж року ФБР розсекретило документ про розслідування терактів 11 вересня.
- 1 серпня 2024 року троє обвинувачених у справі про підготовку теракту у США 11 вересня уклали угоди про визнання провини, що дозволило їм уникнути смертної кари.
