У США через 24 роки ідентифікували ще трьох жертв терактів 11 вересня

Встановлені імена трьох жінок, які загинули під час атаки на Всесвітній торговий центр

Теракти 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку (Фото: TANNEN MAURY/EPA)

У Сполучених Штатах ідентифікували ще трьох жертв терактів 11 вересня, які загинули під час атаки на вежі Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку майже 24 роки тому. Про це повідомляє NPR.

Офіс головного судово-медичного експерта Нью-Йорка повідомив, що процедура була проведена за допомогою інформації від сімей та передових методів аналізу ДНК.

Було оприлюднено два імені: Барбари Кітінг із Палм-Спрінгс, Каліфорнія, та Раяна Фіцджеральда з Нью-Йорка.

Також були ідентифіковані останки ще однієї дорослої жінки, але її ім'я не розголошується на прохання членів родини.

"Кожна нова ідентифікація свідчить про перспективи науки та постійну допомогу сім’ям, попри плин часу. Ми продовжуємо цю роботу як наш спосіб вшанувати пам’ять загиблих", – заявив головний судмедексперт Нью-Йорка Джейсон Грем.

За його даними, на сьогодні ідентифіковано 1653 осіб із 2753, що загинули у Нью-Йорку.

ДОВІДКА 11 вересня 2001 року терористичне угруповання "Аль-Каїда" захопило контроль над цивільними пасажирськими літаками, використавши їх для ударів по вежах-близнюках Всесвітнього торгового центру на Мангеттені та Пентагону в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Четвертий літак прямував до Вашингтона, округ Колумбія, але розбився поблизу Шенксвілла, штат Пенсильванія, після того, як члени екіпажу та пасажири спробували штурмом прорватися до кабіни пілотів. Загалом 11 вересня внаслідок атаки загинуло 2977 людей. 11 вересня 2001 року терористичне угруповання "Аль-Каїда" захопило контроль над цивільними пасажирськими літаками, використавши їх для ударів по вежах-близнюках Всесвітнього торгового центру на Мангеттені та Пентагону в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Четвертий літак прямував до Вашингтона, округ Колумбія, але розбився поблизу Шенксвілла, штат Пенсильванія, після того, як члени екіпажу та пасажири спробували штурмом прорватися до кабіни пілотів. Загалом 11 вересня внаслідок атаки загинуло 2977 людей.