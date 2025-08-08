В США спустя 24 года опознали еще трех жертв терактов 11 сентября

Установлены имена трех женщин, погибших во время теракта во Всемирном торговом центре

Террористические акты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке (Фото: TANNEN MAURY/EPA)

В Соединенных Штатах идентифицированы еще три жертвы терактов 11 сентября, погибшие во время нападения на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке почти 24 года назад. Об этом сообщает NPR.

Офис главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка сообщил, что процедура была проведена с использованием информации от семей и передовых методов анализа ДНК.

Были обнародованы два имени: Барбара Киттинг из Палм-Спрингс, штат Калифорния, и Райан Фицджеральд из Нью-Йорка.

Также были опознаны останки еще одной взрослой женщины, но ее имя не разглашается по просьбе членов семьи.

"Каждая новая идентификация свидетельствует о возможностях науки и о постоянной поддержке семей, несмотря на течение времени. Мы продолжаем эту работу как наш способ почтить память погибших", – заявил главный судебный эксперт Нью-Йорка Джейсон Грэм.

По его данным, на сегодняшний день идентифицированы 1653 человека из 2753 погибших в Нью-Йорке.

Справка 11 сентября 2001 года террористическая группировка "Аль-Каида" захватила контроль над гражданскими пассажирскими самолетами и использовала их для ударов по башням-близнецам Всемирного торгового центра на Манхэттене и Пентагону в Арлингтоне, штат Вирджиния. Четвертый самолет направлялся в Вашингтон, округ Колумбия, но разбился недалеко от Шенксвилля, штат Пенсильвания, после того как члены экипажа и пассажиры попытались штурмом прорваться в кабину пилотов. В общей сложности в результате теракта 11 сентября погибли 2977 человек.