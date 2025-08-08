В США спустя 24 года опознали еще трех жертв терактов 11 сентября
В Соединенных Штатах идентифицированы еще три жертвы терактов 11 сентября, погибшие во время нападения на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке почти 24 года назад. Об этом сообщает NPR.
Офис главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка сообщил, что процедура была проведена с использованием информации от семей и передовых методов анализа ДНК.
Были обнародованы два имени: Барбара Киттинг из Палм-Спрингс, штат Калифорния, и Райан Фицджеральд из Нью-Йорка.
Также были опознаны останки еще одной взрослой женщины, но ее имя не разглашается по просьбе членов семьи.
"Каждая новая идентификация свидетельствует о возможностях науки и о постоянной поддержке семей, несмотря на течение времени. Мы продолжаем эту работу как наш способ почтить память погибших", – заявил главный судебный эксперт Нью-Йорка Джейсон Грэм.
По его данным, на сегодняшний день идентифицированы 1653 человека из 2753 погибших в Нью-Йорке.
- 4 сентября 2021 года Байден распорядился рассекретить документы о расследовании терактов 11 сентября 2001 года. Рассекречивания документов долгие годы требовали семьи погибших и пострадавших во время атак.
- 14 сентября того же года ФБР рассекретило документ о расследовании терактов 11 сентября.
- 1 августа 2024 года трое обвиняемых по делу о подготовке терактов в США 11 сентября заключили соглашения о признании вины, что позволило им избежать смертной казни.
