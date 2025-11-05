У США розбився вантажний літак: загинуло щонайменше семеро людей, ще 11 поранено – відео

У Кентуккі літак зазнав аварії та вибухнув, в результаті чого є жертви й постраждалі

Авіакатастрофа в Кентуккі (Фото: Х / ahmed_baokbah)

У вівторок, 4 листопада, в американському місті Луїсвілл, штат Кентуккі, сталася авіакатастрофа вантажного літака логістичної компанії UPS. Під час зльоту з міжнародного авіаційного центру компанії літак зазнав аварії та вибухнув. Загинуло мінімум семеро людей, ще 11 отримали поранення, повідомляє AP News.

Літак розбився приблизно о 17:15 (00:15 5 листопада за Києвом) під час вильоту з аеропорту UPS Worldport до Гонолулу. Катастрофа сталася в міжнародному аеропорту Луїсвілля імені Мухаммеда Алі.

WATCH: Dash cam video shows UPS plane crash in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/dZdpus1fxu — BNO News Live (@BNODesk) November 5, 2025

У заяві компанія UPS підтвердила факт аварії й повідомила, що розслідуванням керує Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB). Саме ця установа буде головним джерелом офіційної інформації про причини трагедії. Компанія також зазначила, що тісно співпрацює з Федеральним управлінням цивільної авіації.

NTSB створила оперативну групу для розслідування катастрофи вантажного літака. Очікується прибуття слідчої групи.

Looking at this MD-11 UPS crash , this is some of the most terrifying and sad footages i have seen for a crash especially for a heavy jet , correct me if I’m wrong i believe last time we saw a video recording of a plane crashing right after takeoff with substantial fire on engine… pic.twitter.com/tmyG3Al5YN — ahmed baokbah 🇸🇦 🏎️🛩️ (@ahmed_baokbah) November 5, 2025

Спричинена аварією пожежа майже локалізована, зазначає CNN з посиланням на керівника пожежної служби Браяна О'Ніла. На даний час аеропорт закритий.

❗️⚠️🇺🇲 – UPDATE: Kentucky Governor Andy Beshear has confirmed at least seven fatalities in the devastating crash of UPS Flight 2976, an MD-11 cargo plane bound for Honolulu that exploded shortly after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport on Tuesday evening.… pic.twitter.com/mKiPgKMH8i — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 5, 2025

Міжнародний аеропорт Луїсвілла імені Мухаммеда є важливим транспортним вузлом у Сполучених Штатах. Він розташований за декілька хвилин їзди від центру міста. Цей аеропорт є найбільшим центром обробки відправлень UPS. Тут працюють тисячі людей, щодня виконується близько 300 рейсів і обробляється понад 400 000 відправлень на годину.

United Parcel Service (UPS) — це логістична компанія зі штаб-квартирою в США, оператор з експрес-доставлення посилок і вантажів. Організація надає послуги з доставляння у понад 220 країн і територій.