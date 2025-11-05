У США розбився вантажний літак: загинуло щонайменше семеро людей, ще 11 поранено – відео
Авіакатастрофа в Кентуккі (Фото: Х / ahmed_baokbah)

У вівторок, 4 листопада, в американському місті Луїсвілл, штат Кентуккі, сталася авіакатастрофа вантажного літака логістичної компанії UPS. Під час зльоту з міжнародного авіаційного центру компанії літак зазнав аварії та вибухнув. Загинуло мінімум семеро людей, ще 11 отримали поранення, повідомляє AP News.

Літак розбився приблизно о 17:15 (00:15 5 листопада за Києвом) під час вильоту з аеропорту UPS Worldport до Гонолулу. Катастрофа сталася в міжнародному аеропорту Луїсвілля імені Мухаммеда Алі.

У заяві компанія UPS підтвердила факт аварії й повідомила, що розслідуванням керує Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB). Саме ця установа буде головним джерелом офіційної інформації про причини трагедії. Компанія також зазначила, що тісно співпрацює з Федеральним управлінням цивільної авіації.

NTSB створила оперативну групу для розслідування катастрофи вантажного літака. Очікується прибуття слідчої групи.

Спричинена аварією пожежа майже локалізована, зазначає CNN з посиланням на керівника пожежної служби Браяна О'Ніла. На даний час аеропорт закритий.

Міжнародний аеропорт Луїсвілла імені Мухаммеда є важливим транспортним вузлом у Сполучених Штатах. Він розташований за декілька хвилин їзди від центру міста. Цей аеропорт є найбільшим центром обробки відправлень UPS. Тут працюють тисячі людей, щодня виконується близько 300 рейсів і обробляється понад 400 000 відправлень на годину.

United Parcel Service (UPS) — це логістична компанія зі штаб-квартирою в США, оператор з експрес-доставлення посилок і вантажів. Організація надає послуги з доставляння у понад 220 країн і територій.

