В США разбился грузовой самолет: погибло минимум семь человек, еще 11 ранены – видео

В Кентукки самолет потерпел крушение и взорвался, в результате чего есть жертвы и пострадавшие

Авиакатастрофа в Кентукки (Фото: Х / ahmed_baokbah)

Во вторник, 4 ноября, в американском городе Луисвилл, штат Кентукки, произошла авиакатастрофа грузового самолета логистической компании UPS. Во время взлета из международного авиационного центра компании самолет потерпел крушение и взорвался. Погибло минимум семь человек, еще 11 получили ранения, сообщает Новости AP.

Самолет разбился примерно в 17:15 (00:15 5 ноября по Киеву) во время вылета из аэропорта UPS Worldport в Гонолулу. Катастрофа произошла в международном аэропорту Луисвилля имени Мухаммеда Али.

СМОТРИТЕ: На видео с видеокамеры видно крушение самолета UPS в Луисвилле, штат Кентукки pic.twitter.com/dZdpus1fxu - BNO News Live (@BNODesk) 5 ноября 2025 г

В заявлении компания UPS подтвердила факт аварии и сообщила, что расследованием руководит Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Именно это учреждение будет главным источником официальной информации о причинах трагедии. Компания также отметила, что тесно сотрудничает с Федеральным управлением гражданской авиации.NTSB создала оперативную группу для расследования катастрофы грузового самолета. Ожидается прибытие следственной группы.

Глядя на эту катастрофу MD-11 UPS , это одни из самых ужасающих и печальных кадров, которые я видел для аварии особенно для тяжелого самолета, поправьте меня, если я ошибаюсь, я считаю, что в последний раз мы видели видеозапись самолета, разбившегося сразу после взлета с существенным пожаром на двигателе.. pic.twitter.com/tmyG3Al5YN - ahmed baokbah 🇸🇦 🏎️🛩️ (@ahmed_baokbah) 5 ноября 2025 г

Вызванный аварией пожар почти локализован, отмечает CNN со ссылкой на руководителя пожарной службы Брайана О'Нила. В настоящее время аэропорт закрыт.

❗️⚠️🇺🇲 – ОБНОВЛЕНИЕ: Губернатор Кентукки Энди Бешиар подтвердил, что по меньшей мере семь человек погибли в катастрофе рейса 2976 компании UPS, грузового самолета MD-11, направлявшегося в Гонолулу, который взорвался вскоре после взлета из международного аэропорта Луисвилля имени Мухаммеда Али во вторник вечером... pic.twitter.com/mKiPgKMH8i - 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) 5 ноября 2025 г

Международный аэропорт Луисвилля имени Мухаммеда является важным транспортным узлом в Соединенных Штатах. Он расположен в нескольких минутах езды от центра города. Этот аэропорт является крупнейшим центром обработки отправлений UPS. Здесь работают тысячи людей, ежедневно выполняется около 300 рейсов и обрабатывается более 400 000 отправлений в час.

United Parcel Service (UPS) – это логистическая компания со штаб-квартирой в США, оператор по экспресс-доставке посылок и грузов. Организация предоставляет услуги доставки в более 220 стран и территорий.