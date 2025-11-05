В США разбился грузовой самолет: погибло минимум семь человек, еще 11 ранены – видео
Авиакатастрофа в Кентукки (Фото: Х / ahmed_baokbah)

Во вторник, 4 ноября, в американском городе Луисвилл, штат Кентукки, произошла авиакатастрофа грузового самолета логистической компании UPS. Во время взлета из международного авиационного центра компании самолет потерпел крушение и взорвался. Погибло минимум семь человек, еще 11 получили ранения, сообщает Новости AP.

Самолет разбился примерно в 17:15 (00:15 5 ноября по Киеву) во время вылета из аэропорта UPS Worldport в Гонолулу. Катастрофа произошла в международном аэропорту Луисвилля имени Мухаммеда Али.

В заявлении компания UPS подтвердила факт аварии и сообщила, что расследованием руководит Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Именно это учреждение будет главным источником официальной информации о причинах трагедии. Компания также отметила, что тесно сотрудничает с Федеральным управлением гражданской авиации.NTSB создала оперативную группу для расследования катастрофы грузового самолета. Ожидается прибытие следственной группы.

Вызванный аварией пожар почти локализован, отмечает CNN со ссылкой на руководителя пожарной службы Брайана О'Нила. В настоящее время аэропорт закрыт.

Международный аэропорт Луисвилля имени Мухаммеда является важным транспортным узлом в Соединенных Штатах. Он расположен в нескольких минутах езды от центра города. Этот аэропорт является крупнейшим центром обработки отправлений UPS. Здесь работают тысячи людей, ежедневно выполняется около 300 рейсов и обрабатывается более 400 000 отправлений в час.

United Parcel Service (UPS) – это логистическая компания со штаб-квартирой в США, оператор по экспресс-доставке посылок и грузов. Организация предоставляет услуги доставки в более 220 стран и территорий.

