В Калифорнии на пляж упал вертолет: пострадали пять человек – видео
В штате Калифорния 11 октября на пляж упал вертолет, травмированы пять человек. Об этом сообщают Fox news и Associated Press.
Инцидент произошел в Хантингтон-Бич на пляжной парковке. По словам официальных лиц, вертолет внезапно потерял контроль и упал с неба, застряв между несколькими пальмами. Из-за крушения было перекрыто главное шоссе Сакраменто.
Отмечается, что вертолет связан с мероприятием Cars'N Copters on the Coast, запланированным на 12 октября.
"На данный момент два человека, находившиеся в вертолете, благополучно извлечены из-под обломков, а три человека на улице получили травмы, их доставили в ближайшую больницу", – сообщил представитель пожарной службы Хантингтон-Бич.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) были уведомлены об инциденте. Причина крушения пока не ясна. По данным администрации города Хантингтон-Бич, расследование продолжается.
