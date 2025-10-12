У Каліфорнії на пляж упав гелікоптер: постраждали п'ятеро людей – відео

Вертоліт кружляв у небі над пляжем Каліфорнії, а потім звалився на пляж, застрягши між пальмами

Падіння вертольота (скриншот відео ABC news)

У штаті Каліфорнія 11 жовтня на пляж упав гелікоптер, травмовано п'ятьох осіб. Про це повідомляють Fox news й Associated Press.

Інцидент стався в Гантінгтон-Біч на пляжній парковці. За словами офіційних осіб, вертоліт раптово втратив контроль і впав з неба, застрявши між кількома пальмами. Через аварію було перекрито головне шосе Сакраменто.

Зазначається, що вертоліт пов'язаний із заходом Cars'N Copters on the Coast, запланованим на 12 жовтня.

"Наразі двоє людей, які перебували у вертольоті, щасливо витягнуті з-під уламків, а троє людей на вулиці дістали травми, їх доправили в найближчу лікарню", – повідомив представник пожежної служби Гантінгтон-Біч.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) і Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) були повідомлені про інцидент. Причина аварії поки не зрозуміла. За даними адміністрації міста Гантінгтон-Біч, розслідування триває.