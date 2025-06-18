У всьому Ірані з невідомих причин зник інтернет
В Ірані майже повністю зник доступ до інтернету. Про це свідчать дані моніторингової організації NetBlocks, яка стежить за кібербезпекою та управлінням інтернетом у світі.
Доступ до інтернету був втрачений у другій половині дня у всій країні. Трафік скоротився приблизно до 3% стандартного споживання.
"Інцидент стався після серії попередніх часткових перебоїв на тлі ескалації військової напруженості з Ізраїлем після кількох днів ракетних ударів", – повідомили в NetBlocks.
Що саме призвело до майже повного зникнення інтернету, невідомо.
Напередодні організація вже фіксувала в Ірані перебої з доступом до мережі, але тоді інтернет залишався у понад чверті всіх користувачів. До ранку 18 червня рівень споживання відновився приблизно до 80% стандартного трафіку.
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- 18 червня Трамп сказав, що іранська сторона вже зверталася з ініціативою переговорів, але, за його словами, "вже дуже пізно говорити".