У всьому Ірані з невідомих причин зник інтернет

Доступ до мережі наразі мають близько 3% користувачів

Ілюстративне фото: Depositphotos

В Ірані майже повністю зник доступ до інтернету. Про це свідчать дані моніторингової організації NetBlocks, яка стежить за кібербезпекою та управлінням інтернетом у світі.

Доступ до інтернету був втрачений у другій половині дня у всій країні. Трафік скоротився приблизно до 3% стандартного споживання.

"Інцидент стався після серії попередніх часткових перебоїв на тлі ескалації військової напруженості з Ізраїлем після кількох днів ракетних ударів", – повідомили в NetBlocks.

Що саме призвело до майже повного зникнення інтернету, невідомо.

Напередодні організація вже фіксувала в Ірані перебої з доступом до мережі, але тоді інтернет залишався у понад чверті всіх користувачів. До ранку 18 червня рівень споживання відновився приблизно до 80% стандартного трафіку.

Графік: NetBlocks

Графік: NetBlocks