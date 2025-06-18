Во всем Иране по неизвестным причинам исчез интернет
В Иране почти полностью пропал доступ к интернету. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой организации NetBlocks, следящей за кибербезопасностью и управлением интернетом в мире.
Доступ к интернету был потерян во второй половине дня по всей стране. Трафик сократился примерно до 3% стандартного потребления.
"Инцидент произошел после серии предварительных частичных перебоев на фоне эскалации военной напряженности с Израилем после нескольких дней ракетных ударов", – сообщили в NetBlocks.
Что именно привело к почти полному исчезновению интернета, неизвестно.
Накануне организация уже фиксировала в Иране перебои с доступом к сети, но тогда интернет оставался у более четверти всех пользователей. К утру 18 июня уровень потребления возобновился до 80% стандартного трафика.
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