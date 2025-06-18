Во всем Иране по неизвестным причинам исчез интернет

Доступ к сети пока имеют около 3% пользователей

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Иране почти полностью пропал доступ к интернету. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой организации NetBlocks, следящей за кибербезопасностью и управлением интернетом в мире.

Доступ к интернету был потерян во второй половине дня по всей стране. Трафик сократился примерно до 3% стандартного потребления.

"Инцидент произошел после серии предварительных частичных перебоев на фоне эскалации военной напряженности с Израилем после нескольких дней ракетных ударов", – сообщили в NetBlocks.

Что именно привело к почти полному исчезновению интернета, неизвестно.

Накануне организация уже фиксировала в Иране перебои с доступом к сети, но тогда интернет оставался у более четверти всех пользователей. К утру 18 июня уровень потребления возобновился до 80% стандартного трафика.

График: NetBlocks

График: NetBlocks