У Японії стався вибух на авіабазі США, є поранені
На авіабазі США Кадена в Японії стався вибух на складі боєприпасів. Поранення отримали четверо військових японських сил самооборони. Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на заяви місцевої влади та Міністерства оборони.
За інформацією Міноборони, вибух стався у момент, коли військові готувалися до проведення операцій зі знешкодження бомб. У всіх чотирьох травми, які не становлять небезпеки для життя.
Місцева влада заявила, що розпорядження про евакуацію мешканців довколишніх районів не було.
Авіабаза розташована на острові Окінава на півдні Японії. Вона використовується для тимчасового зберігання боєприпасів, що не розірвалися. У цьому регіоні зосереджена більшість військових об'єктів США у Японії.
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