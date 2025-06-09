В Японии произошел взрыв на авиабазе США, есть раненые

Авиабаза Кадена (Иллюстративное фото: x.com/KadenaAirBase)

На авиабазе США Кадена в Японии произошел взрыв на складе боеприпасов. Ранения получили четверо военных японских Сил самообороны. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на заявления местной власти и Министерства обороны.

По информации Минобороны, взрыв произошел в момент, когда военные готовились к проведению операций по обезвреживанию бомб. У всех четверых травмы, которые не несут опасности для жизни.

Местные власти заявили, что распоряжения об эвакуации жителей близлежащих районов не было.

Авиабаза расположена на острове Окинава на юге Японии. Она используется для временного хранения неразорвавшихся боеприпасов. В этом регионе сосредоточена большая часть военных объектов США в Японии.