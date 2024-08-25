У Єгипті 25 серпня розпочинаються переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

Переговори про припинення вогню на Близькому Сході відбуватимуться за посередництва цих трьох країн: США, Катару та Єгипту

Сектор Гази (Фото: ЕРА, MOHAMMED SABER)

У Єгипті 25 серпня відбудуться переговори про припинення вогню між Ізраїлем та палестинським терористичним угрупуванням ХАМАС. Про це повідомляє Голос Америки.

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Зазначається, що директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, міністр закордонних справ Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані та керівник розвідувальної служби Єгипту Мухаммед Ахмед Фарід зустрілися у Каїрі ввечері 24 серпня.

Сьогодні, 25 серпня, переговори про припинення вогню на Близькому Сході відбуватимуться за посередництва цих трьох країн.

До Каїра також прибула делегація ХАМАС для консультацій з єгипетськими та катарськими посадовцями. Хоча терористи не братимуть безпосередньої участі в недільних переговорах, вони отримуватимуть інформацію про їхній хід від Єгипту та Катару.

Ізраїльську сторону на переговорах представляють голови "Моссад" і "Шин Бет", а також генерал-майор Еліезер Толедано. З американської сторони беруть участь Бернс та старший радник президента США з питань Близького Сходу Бретт Макгурк.

ДОВІДКА Основна мета переговорів — усунути розбіжності між Ізраїлем і ХАМАС. Головною проблемою є питання контролю над Філадельфійським коридором уздовж кордону Гази з Єгиптом і коридором Нетзарим, що тягнеться зі сходу на захід. ХАМАС наполягає на повному виведенні ізраїльських військ із Гази, тоді як Ізраїль хоче зберегти контроль над цими територіями. На тлі нещодавніх убивств лідерів ХАМАС і Хезболли, за які звинувачують Ізраїль, зростають побоювання, що конфлікт у Газі може перерости в ширшу регіональну війну. Основна мета переговорів — усунути розбіжності між Ізраїлем і ХАМАС. Головною проблемою є питання контролю над Філадельфійським коридором уздовж кордону Гази з Єгиптом і коридором Нетзарим, що тягнеться зі сходу на захід. ХАМАС наполягає на повному виведенні ізраїльських військ із Гази, тоді як Ізраїль хоче зберегти контроль над цими територіями. На тлі нещодавніх убивств лідерів ХАМАС і Хезболли, за які звинувачують Ізраїль, зростають побоювання, що конфлікт у Газі може перерости в ширшу регіональну війну.

1 липня 2024 року прем’єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна продовжуватиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".

13 липня президент США Байден заявив, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про межі угоди для припинення вогню у секторі Гази та звільнення заручників, про що він оголосив у травні.

16 серпня NYT писало, що Іран, ймовірно, відклав заплановану відповідь Ізраїлю за вбивство Ганія, щоб дати посередникам час для переговорів про припинення вогню в секторі Гази.

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