У Єгипті 25 серпня розпочинаються переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС
У Єгипті 25 серпня відбудуться переговори про припинення вогню між Ізраїлем та палестинським терористичним угрупуванням ХАМАС. Про це повідомляє Голос Америки.
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Зазначається, що директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, міністр закордонних справ Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані та керівник розвідувальної служби Єгипту Мухаммед Ахмед Фарід зустрілися у Каїрі ввечері 24 серпня.
Сьогодні, 25 серпня, переговори про припинення вогню на Близькому Сході відбуватимуться за посередництва цих трьох країн.
До Каїра також прибула делегація ХАМАС для консультацій з єгипетськими та катарськими посадовцями. Хоча терористи не братимуть безпосередньої участі в недільних переговорах, вони отримуватимуть інформацію про їхній хід від Єгипту та Катару.
Ізраїльську сторону на переговорах представляють голови "Моссад" і "Шин Бет", а також генерал-майор Еліезер Толедано. З американської сторони беруть участь Бернс та старший радник президента США з питань Близького Сходу Бретт Макгурк.
- 1 липня 2024 року прем’єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна продовжуватиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".
- 13 липня президент США Байден заявив, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про межі угоди для припинення вогню у секторі Гази та звільнення заручників, про що він оголосив у травні.
- 16 серпня NYT писало, що Іран, ймовірно, відклав заплановану відповідь Ізраїлю за вбивство Ганія, щоб дати посередникам час для переговорів про припинення вогню в секторі Гази.
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