В Египте 25 августа начинаются переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Переговоры о прекращении огня на Ближнем Востоке будут проходить при посредничестве этих трех стран: США, Катара и Египта

Сектор Газа (Фото: ЕРА, MOHAMMED SABER)

В Египте 25 августа пройдут переговоры о прекращении огня между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС. Об этом сообщает Голос Америки.

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Отмечается, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани и руководитель разведывательной службы Египта Мухаммед Ахмед Фарид встретились в Каире вечером 24 августа.

Сегодня, 25 августа, переговоры о прекращении огня на Ближнем Востоке будут проходить при посредничестве этих трех стран.

В Каир также прибыла делегация ХАМАС для консультаций с египетскими и катарскими чиновниками. Хотя террористы не будут принимать непосредственное участие в воскресных переговорах, они будут получать информацию об их ходе от Египта и Катара.

Израильскую сторону на переговорах представляют главы "Моссад" и "Шин Бет", а также генерал-майор Элиезер Толедано. С американской стороны принимают участие Бернс и старший советник президента США по Ближнему Востоку Бретт Макгурк.

СПРАВКА Основная цель переговоров – устранить разногласия между Израилем и ХАМАС. Главной проблемой является вопрос контроля над Филадельфийским коридором вдоль границы Газа с Египтом и коридором Нетзарим, простирающимся с востока на запад. ХАМАС настаивает на полном выводе израильских войск из Газы, в то время как Израиль хочет сохранить контроль над этими территориями. На фоне недавних убийств лидеров ХАМАС и Хезболлы, обвиняемых Израилем, растут опасения, что конфликт в Газе может перерасти в более широкую региональную войну. Основная цель переговоров – устранить разногласия между Израилем и ХАМАС. Главной проблемой является вопрос контроля над Филадельфийским коридором вдоль границы Газа с Египтом и коридором Нетзарим, простирающимся с востока на запад. ХАМАС настаивает на полном выводе израильских войск из Газы, в то время как Израиль хочет сохранить контроль над этими территориями. На фоне недавних убийств лидеров ХАМАС и Хезболлы, обвиняемых Израилем, растут опасения, что конфликт в Газе может перерасти в более широкую региональную войну.

1 июля 2024 года премьер Израиля Нетаньяху заявил, что страна будет продолжать боевые действия в секторе Газа, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".

13 июля президент США Байден заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о границах соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, о чем он объявил в мае.

16 августа NYT писало, что Иран, вероятно, отложил запланированный ответ Израилю за убийство Гании, чтобы дать посредникам время для переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

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