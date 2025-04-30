Україна запропонувала Ізраїлю допомогу у боротьбі з лісовими пожежами

Пропозиції стосуються як техніки, так і людей

Андрій Сибіга (Фото: МЗС України)

Україна готова допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами, надавши їм спецобладнання та рятувальників. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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"Український уряд готовий допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами. Ми можемо надіслати пожежне обладнання, зокрема спеціалізований літак, та наших кваліфікованих рятувальників", – повідомив він.

За словами Сибіги, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко передав відповідну пропозицію ізраїльській стороні.

"Навіть захищаючись від агресії вдома, ми готові допомагати іншим у порятунку людських життів", – сказав Сибіга.

Лісова пожежа вранці в Ізраїлі спалахнула 30 квітня на Юдейських горах, а згодом поширилася на весь район Єрусалима.