Україна запропонувала Ізраїлю допомогу у боротьбі з лісовими пожежами
Україна готова допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами, надавши їм спецобладнання та рятувальників. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Український уряд готовий допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами. Ми можемо надіслати пожежне обладнання, зокрема спеціалізований літак, та наших кваліфікованих рятувальників", – повідомив він.
За словами Сибіги, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко передав відповідну пропозицію ізраїльській стороні.
"Навіть захищаючись від агресії вдома, ми готові допомагати іншим у порятунку людських життів", – сказав Сибіга.
Лісова пожежа вранці в Ізраїлі спалахнула 30 квітня на Юдейських горах, а згодом поширилася на весь район Єрусалима.
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