Украина предложила Израилю помощь в борьбе с лесными пожарами

Предложения касаются как техники, так и людей

Андрей Сибига (Фото: МИД Украины)

Украина готова помочь Израилю в борьбе с лесными пожарами, предоставив им спецоборудование и спасателей. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Украинское правительство готово помочь Израилю в борьбе с лесными пожарами. Мы можем послать пожарное оборудование, в том числе специализированный самолет, и наших квалифицированных спасателей", – сообщил он.

По словам Сибиги, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко передал соответствующее предложение израильской стороне.

"Даже защищаясь от агрессии дома, мы готовы помогать другим в спасении человеческих жизней", – сказал Сибига.

Лесной пожар утром в Израиле вспыхнул 30 апреля на Иудейских горах, а затем распространился на весь район Иерусалима.