Украина предложила Израилю помощь в борьбе с лесными пожарами
Украина готова помочь Израилю в борьбе с лесными пожарами, предоставив им спецоборудование и спасателей. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Украинское правительство готово помочь Израилю в борьбе с лесными пожарами. Мы можем послать пожарное оборудование, в том числе специализированный самолет, и наших квалифицированных спасателей", – сообщил он.
По словам Сибиги, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко передал соответствующее предложение израильской стороне.
"Даже защищаясь от агрессии дома, мы готовы помогать другим в спасении человеческих жизней", – сказал Сибига.
Лесной пожар утром в Израиле вспыхнул 30 апреля на Иудейских горах, а затем распространился на весь район Иерусалима.
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