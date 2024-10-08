В Албанії поліція розігнала протести опозиціонерів сльозогінним газом – фото, відео
Протести опозиції у Тирані. Фото: TOP X News

У Тирані, столиці Албанії, під час опозиційних протестів поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів. Про це пише Reuters.

Декілька тисяч людей, прихильників правих політичних сил, кидали пляшки із запальною сумішшю в урядові будівлі та громили міську власність. Вони звинуватили уряд прем'єр-міністра Еді Рами в корупції, кумівстві та спробах змусити опозицію замовкнути.

Демонстранти також протестували проти домашнього арешту лідера опозиційної партії Салі Беріші, якого звинувачують у корупційних діях, які він зробив, бувши прем'єр-міністром. Сам Бериша заперечує свою провину у порушеннях закону зі свого боку.

За даними агентства, протестувальники зіткнулися біля офісу прем'єр-міністра, а потім продовжили рух до його штаб-квартири Соціалістичної партії, де вони спалили плакат Рами пляшками із запальною сумішшю.

Щоб розігнати натовп, поліція застосувала сльозогінний газ. Демонстранти знову зіткнулися з поліцією біля будівлі міністерства внутрішніх справ та офісу мера Тирани, який є представником партії Рами. Потім протестувальники пройшли маршем містом, ламаючи рекламні щити та іншу власність міста, а також підпалюючи сміттєві контейнери.

Заворушення в Тирані розгорілися через тиждень після того, як депутати від опозиційних сил відмовилися від членства в парламенті на знак протесту проти арешту свого колеги представника Демократичної партії Ервіна Саліанджі, якого було засуджено до тюремного терміну за надання неправдивих свідчень у справі про торгівлю наркотиками, фігурантом якого був братом депутата від керівної Соціалістичної партії.

Фото: Mili Xhani/Х
Фото: Mili Xhani/Х
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