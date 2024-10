В Албании полиция разогнала протесты оппозиционеров слезоточивым газом – фото, видео

В Тиране, столице Албании, во время оппозиционных протестов полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Об этом пишет Reuters.

Несколько тысяч человек, сторонников правых политических сил, бросали бутылки с зажигательной смесью в правительственные здания и громили городскую собственность. Они обвинили правительство премьер-министра Эди Рамы в коррупции, кумовстве и попытках заставить оппозицию замолчать.

Демонстранты также протестовали против домашнего ареста лидера оппозиционной партии Сали Бериши, обвиняемого в коррупционных действиях, которые он предпринял, будучи премьер-министром. Сам Бериша отрицает свою вину в нарушениях закона со своей стороны.

По данным агентства, протестующие столкнулись у офиса премьер-министра, а затем продолжили движение к его штаб-квартире Социалистической партии, где они сожгли плакат Рамы бутылками с зажигательной смесью.

Чтобы разогнать толпу, полиция применила слезоточивый газ. Демонстранты вновь столкнулись с полицией у здания министерства внутренних дел и офиса мэра Тираны, который является представителем партии Рамы. Затем протестующие прошли маршем по городу, круша рекламные щиты и другую собственность города, а также поджигая мусорные контейнеры.

Беспорядки в Тиране разгорелись через неделю после того, как депутаты от оппозиционных сил отказались от членства в парламенте в знак протеста против ареста своего коллеги, представителя Демократической партии Эрвина Салианджи, который был приговорен к тюремному сроку за дачу ложных показаний в деле о торговле наркотиками, фигурантом которого был брат депутата от правящей Социалистической партии.

Riots have broken out in Albania as protesters clash with state police, throwing Molotov cocktails at the Socialist Party headquarters in Tirana, which has been set ablaze. Tensions are rising amid increasing unrest. pic.twitter.com/KbhkEM5lrQ