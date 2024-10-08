В Албании полиция разогнала протесты оппозиционеров слезоточивым газом – фото, видео
Протесты оппозиции в Тиране. Фото: TOP X News

В Тиране, столице Албании, во время оппозиционных протестов полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Об этом пишет Reuters.

Несколько тысяч человек, сторонников правых политических сил, бросали бутылки с зажигательной смесью в правительственные здания и громили городскую собственность. Они обвинили правительство премьер-министра Эди Рамы в коррупции, кумовстве и попытках заставить оппозицию замолчать.

Демонстранты также протестовали против домашнего ареста лидера оппозиционной партии Сали Бериши, обвиняемого в коррупционных действиях, которые он предпринял, будучи премьер-министром. Сам Бериша отрицает свою вину в нарушениях закона со своей стороны.

По данным агентства, протестующие столкнулись у офиса премьер-министра, а затем продолжили движение к его штаб-квартире Социалистической партии, где они сожгли плакат Рамы бутылками с зажигательной смесью.

Чтобы разогнать толпу, полиция применила слезоточивый газ. Демонстранты вновь столкнулись с полицией у здания министерства внутренних дел и офиса мэра Тираны, который является представителем партии Рамы. Затем протестующие прошли маршем по городу, круша рекламные щиты и другую собственность города, а также поджигая мусорные контейнеры.

Беспорядки в Тиране разгорелись через неделю после того, как депутаты от оппозиционных сил отказались от членства в парламенте в знак протеста против ареста своего коллеги, представителя Демократической партии Эрвина Салианджи, который был приговорен к тюремному сроку за дачу ложных показаний в деле о торговле наркотиками, фигурантом которого был брат депутата от правящей Социалистической партии.

В Албании полиция разогнала протесты оппозиционеров слезоточивым газом – фото, видео
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