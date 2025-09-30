В Аргентині – тисячні протести через вбивство двох жінок і дівчинки-підлітки в прямому ефірі
Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Буенос-Айреса в Аргентині після жорстокого катування та вбивства двох жінок і дівчинки-підлітки у прямому ефірі. Про це повідомляє CNN.
Жертвами стали 20-річні сестри Морена Веррі й Бренда дель Кастільо та 15-річна Лара Гутьєррес. 24 вересня Їхні тіла знайшли похованими у передмісті Буенос-Айреса.
Як вважають слідчі, жертв було убито кількома днями раніше після конфлікту з наркобандою. Дівчат заманили до будинку у Флоренсіо Варела начебто на вечірку, а пізніше звинуватили у крадіжці наркотиків.
На відеозаписі їхнього вбивства чути голос, схожий на члена банди, який каже: "Ось що трапляється з тими, хто краде в мене наркотики".
За словами міністра безпеки провінції Буенос-Айрес Хав'єра Алонсо, їхні тортури й вбивство транслювалися в прямому ефірі через приватну групу в соціальних мережах приблизно для 45 осіб.
29 вересня губернатор Буенос-Айреса Аксель Кісіллоф назвав цю справу "наркофеміцидом" і заявив, що шістьох осіб взяли під варту, ще шістьох – слідчі досі розшукують.
За даними Casa del Encuentro, громадської організації, яка захищає права жінок, за перші вісім місяців 2025 року в Аргентині було вбито 164 жінки.
