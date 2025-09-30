В Аргентине – тысячные протесты из-за убийства трех женщин в прямом эфире

В Аргентине наркоторговцы жестоко пытали и убили двух 20-летних женщин и 15-летнюю девушку, транслируя преступление онлайн

Протесты в Аргентине (Фото: EPA / Adan Gonzalez)

Тысячи протестующих вышли на улицы Буэнос-Айреса в Аргентине после жестоких пыток и убийства двух женщин и девочки-подростка в прямом эфире. Об этом сообщает CNN.

Жертвами стали 20-летние сестры Морена Верри и Бренда дель Кастильо и 15-летняя Лара Гутьеррес. 24 сентября их тела нашли похороненными в пригороде Буэнос-Айреса.

Как считают следователи, жертвы были убиты несколькими днями ранее после конфликта с наркобандой. Девушек заманили в дом у Флоренсио Варела якобы на вечеринку, а позже обвинили в краже наркотиков.

На видеозаписи их убийства слышен голос, похожий на члена банды, который говорит: "Вот что случается с теми, кто ворует у меня наркотики".

По словам министра безопасности провинции Буэнос-Айрес Хавьера Алонсо, их пытки и убийство транслировались в прямом эфире через частную группу в социальных сетях примерно для 45 человек.

29 сентября губернатор Буэнос-Айреса Аксель Кисиллоф назвал это дело "наркофемицидом" и заявил, что шесть человек взяли под стражу, еще шесть – следователи до сих пор разыскивают.

По данным Casa del Encuentro, общественной организации, защищающей права женщин, за первые восемь месяцев 2025 года в Аргентине было убито 164 женщины.

