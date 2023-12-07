В Азербайджані призначено дострокові президентські вибори після звільнення Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв призначив дострокові президентські вибори на 7 лютого 2024 року. Про це повідомляє AzadlıqRadiosu (азербайджанська служба Радіо Свобода).

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В указі Алієва не йдеться, з яких причин оголошено позачергові президентські вибори. Попередні вибори президента проходили у 2018 році, передбачений законом Азербайджану термін проведення наступних виборів – 2025 рік.

На думку значної кількості експертів, Алієв має намір використати повернення регіону Нагірного Карабаху під юрисдикцію Азербайджану, щоби на хвилі загальнонаціональної підтримки забезпечити собі наступний президентський термін. Вони також зазначають, що заявлені терміни виборів залишають на передвиборчу кампанію кандидатів менше ніж два місяці.

У правлячій партії Азербайджану "Єні Азербайджан" пояснили виданню, що "в регіоні відбувається багато різних і швидких процесів", на тлі яких "необхідно робити швидкі кроки та передбачати багато подій".

Глава Інституту політичного управління Азер Гасимли вважає, що призначення виборів на 15 місяців раніше передбаченого законом терміну є показником того, що глава держави не впевнений у розвитку політичної ситуації. Експерт зазначив, що у 2023 році економічне зростання Азербайджану було на найнижчому рівні з усіх країн СНД, і не виключено, що наступного року економіка піде в рецесію. Також зростає соціальна напруженість, яка наступного року, ймовірно, досягне піка.

"Вони не змогли конвертувати повернення Карабаху у зміцнення своєї легітимності та громадської підтримки, як хотіли. Тому у влади не залишається козирів", – вважає Гасимли.

На попередніх виборах Алієв отримав 86% голосів. При цьому найбільші опозиційні сили вибори бойкотували.

Згідно з поправкою до Конституції Азербайджану, прийнятою у 2016 році, термін президентської каденції становить 7 років. До цього термін становив 5 років. Для Алієва також немає обмеження на кількість президентських термінів.