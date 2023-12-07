В Азербайджане назначены досрочные президентские выборы после освобождения Карабаха

Ильхам Алиев, президент Азербайджана (фото - пресс-служба Минобороны Азербайджана)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил досрочные президентские выборы на 7 февраля 2024 года. Об этом сообщает AzadlıqRadiosu (азербайджанская служба Радио Свобода).

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В указе Алиева не говорится, по каким причинам объявлены внеочередные президентские выборы. Предыдущие выборы президента проходили в 2018 году, предусмотренный законом Азербайджана срок проведения следующих выборов – 2025 год.

По мнению значительного числа экспертов, Алиев намерен использовать возвращение региона Нагорного Карабаха под юрисдикцию Азербайджана, чтобы на волне общенациональной поддержки обеспечить себе следующий президентский срок. Они также отмечают, что заявленные сроки выборов оставляют на предвыборную кампанию кандидатов меньше двух месяцев.

В правящей партии Азербайджана "Ени Азербайджан" пояснили изданию, что "в регионе происходит много разных и быстрых процессов", на фоне которых "необходимо делать быстрые шаги и предвосхищать многие события".

Глава Института политического управления Азер Гасымлы считает, что назначение выборов на 15 месяцев раньше предусмотренного законом срока является показателем того, что глава страны не уверен в развитии политической ситуации. Эксперт отметил, что в 2023 году экономический рост Азербайджана был на самом низком уровне из всех стран СНГ, и не исключено, что в следующем году экономика уйдет в рецессию. Также растет социальная напряженность, которая в следующем году, весьма вероятно, достигнет пика.

"Они не смогли конвертировать возвращение Карабаха в укрепление своей легитимности и общественной поддержки, как хотели. Поэтому у власти не остается козырей", – считает Гасымлы.

На предыдущих выборах Алиев получил 86% голосов. При этом крупнейшие оппозиционные силы выборы бойкотировали.

Согласно поправке к Конституции Азербайджана, принятой в 2016 году, срок президентской каденции составляет 7 лет. До этого этот срок составлял 5 лет. Для Алиева также нет ограничения на количество президентских сроков.