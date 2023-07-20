У британській Палаті лордів запропонували запросити Росію до НАТО, щоб принизити Путіна
Пер Палати лордів Великої Британії припустив, що Росії може бути запропонована перспектива вступу до НАТО, оскільки це "може завдати шкоди репутації Путіна". Про деталі дебатів у Палаті лордів повідомив The Guardian.
Як пише видання, журналіст, телеведучий і "уславлений лорд Сінгх" Сінгх Вімблдонський, позафракційний пер Палати лордів, заявив у ході парламентських дебатів, що якби Північноатлантичний альянс запропонував Росії перспективу вступу до НАТО, це могло б "завдати шкоди репутації" російського диктатора Володимира Путіна та "допомогти встановити мир у всьому світі".
"Путіну подобається зображати з себе сильну людину, яка захищає Росію-матінку від уявної загрози з боку НАТО. Якби Захід відкрито запропонував Росії членство в НАТО в обмін на її повний відхід з України, це повністю підірвало б довіру до Путіна і допомогло б покласти край стражданням українського народу та сприяти справі миру у всьому світі", – сказав парламентарій.
Заступник глави МЗС лорд Ахмад Вімблдонський відповів на цю пропозицію, сказавши, що "у лорда Сінгха напевно добрі наміри", але "погодитися з цією пропозицією неможливо", і що "якщо хтось і може зупинити цю війну, то це Путін, і він може зупинити її прямо зараз".
Як нагадує The Guardian, лорд Сінгх Вімблдонський раніше вже робив ризиковані пропозиції: зокрема, у жовтні 2022 року він говорив, що "якщо розформувати НАТО, це могло б дати Путіну шлях до відступу, якого він так відчайдушно потребує", а "якщо це не спрацює, то хоча б покаже росіянам, що Путін за людина".
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