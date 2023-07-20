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В британской Палате лордов предложили пригласить Россию в НАТО, чтобы унизить Путина

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 16:40
В британской Палате лордов предложили пригласить Россию в НАТО, чтобы унизить Путина - Фото
Лорд Сингх Уимблдонский (официальный портрет)

Пэр Палаты лордов Великобритании допустил, что России может быть предложена перспектива вступления в НАТО, так как это "может нанести ущерб репутации Путина". О деталях дебатов в Палате лордов сообщил The Guardian

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Как пишет издание, журналист, телеведущий и "прославленный лорд Сингх", Сингх Уимблдонский, внефракционный пэр Палаты лордов, заявил в ходе парламентских дебатов, что если бы Североатлантический альянс предложил России перспективу вступления в НАТО, это могло бы "нанести ущерб репутации" российского диктатора  Владимира Путина и "помочь установить мир во всем мире".

"Путину нравится изображать из себя сильного человека, защищающего Россию-матушку от воображаемой угрозы со стороны НАТО. Если бы Запад открыто предложил России членство в НАТО в обмен на ее полный уход из Украины, это полностью подорвало бы доверие к Путину и помогло бы положить конец страданиям украинского народа и способствовать делу мира во всем мире", – сказал парламентарий.

Заместитель главы МИД лорд Ахмад Уимблдонский ответил на это предложение, сказав, что "у лорда Сингха наверняка благие намерения", но "согласиться с этим предложением невозможно", и что "если кто и может остановить эту войну, так это Путин, и он может остановить ее прямо сейчас".

Как напоминает The Guardian, лорд Сингх Уимблдонский ранее уже делал рискованные предложения: в частности, в октябре 2022 года он говорил, что "если расформировать НАТО, это могло бы дать Путину путь к отступлению, в котором он так отчаянно нуждается", а "если это не сработает, то хотя бы покажет россиянам, что Путин за человек".

  • 12 июля 2023 года Великобритания заявила, что предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн для ремонта техники и создания нового реабилитационного центра для украинских военных.
  • 18 июля глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил в ООН, что "мировое сообщество не может допустить, чтобы война продолжалась еще 500 дней". 
Сергей Бережной
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