В Газу вирушає ще одне гуманітарне судно, але вже без Грети Тунберг

Активісти, серед яких є французькі парламентарії, сподіваються уникнути арешту Ізраїлю

Гуманітарне судно "Хандала" (Фото: @Shut_downAmazon)

Судно "Хандала", що належить організації Коаліція флотилії свободи, вирушає до Гази з гуманітарним вантажем 20 липня з Італії. Про це організація повідомила у мережі Х.

Екіпаж сподівається завершити місію, яку не змогли виконати пасажири яхти "Мадлін" з екоактивісткою Гретою Тунберг на борті у червні.

Судно нібито намагалося "прорвати блокаду Гази та доставити гуманітарну допомогу" в анклав.

На борту "Хандали" перебуває 21 людина включно із двома депутатами парламенту Франції Еммою Фурро та Габріелем Каталу.

Також серед активістів є американський актор Джейкоб Бергер, палестинська активістка Хувайда Арраф, журналісти та інші.

Ізраїль ввів блокаду регіону у 2007 році. Наступного року п'ятьом суднам "Флотилії свободи" вдалося дістатися Гази, але у 2010-му спроба прорвати блокаду закінчилася перестрілкою з ізраїльськими військовими. Під час штурму судна загинуло щонайменше дев'ятеро людей, ще 60 отримали поранення. Загибель учасників місії викликала хвилю протестів та засудження дій ізраїльської армії. Своєю чергою Ізраїль звинуватив організаторів акції у провокаціях.