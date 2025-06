Поки Грета Тунберг летить до Швеції, інші активісти чекають в Ізраїлі на суд

10 червня Ізраїль депортував декількох пасажирів судна "Мадлін", що прямувало до Гази. Зокрема, країну покинули екоактивістка Грета Тунберг та ще троє її соратників, які погодилися на депортацію. Інші учасники рейду очікують в Ізраїлі на рішення суду. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Грета Тунберг та три інші пасажири "Мадлін" вилетіли з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві. За даними ізраїльського МЗС, Тунберг прямує до Швеції через Францію. Очікується, що вона буде вдома до кінця дня.

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX