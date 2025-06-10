Поки Грета Тунберг летить до Швеції, інші активісти чекають в Ізраїлі на суд

Грета Тунберг з частиною команди (Фото: ORIETTA SCARDINO / EPA)

10 червня Ізраїль депортував декількох пасажирів судна "Мадлін", що прямувало до Гази. Зокрема, країну покинули екоактивістка Грета Тунберг та ще троє її соратників, які погодилися на депортацію. Інші учасники рейду очікують в Ізраїлі на рішення суду. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Грета Тунберг та три інші пасажири "Мадлін" вилетіли з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві. За даними ізраїльського МЗС, Тунберг прямує до Швеції через Францію. Очікується, що вона буде вдома до кінця дня.

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025

Ще двоє активістів, яких депортовано 10 червня, – громадяни Франції. За даними Le Monde, це журналіст катарського каналу "Аль-Джазіра" Омар Файяд та лікар Батист Андре. Про особу четвертого депортованого не повідомляється.

Вісім інших активістів з команди залишаються в Ізраїлі на декілька днів до рішення суду про їхню депортацію.

"Ті, хто відмовиться підписати документи про депортацію та виїхати з Ізраїлю, будуть доставлені до судового органу відповідно до ізраїльського законодавства для дозволу на їхню депортацію", – повідомили в МЗС Ізраїлю.

Рейд судна "Мадлін", яке начебто намагалося доставити до Гази гуманітарну допомогу, викликав неоднозначні оцінки світової спільноти. Зокрема, президент США Дональд Трамп розкритикував Грету Тумберг.

"Вона дивна людина. Молода, зла людина. Вона точно інша. Я думаю, що їй потрібно піти на курси з управління гнівом. Це моя головна рекомендація для неї", – сказав про неї Трамп, передає The Hill.

ОНОВЛЕНО О 17:05. Вдень 10 червня Грета Тунберг прибула до Парижу, звідки ввечері запланований її відліт до Стокгольму, повідомляє Le Monde.

В аеропорту під час зустрічі із журналістами вона звинуватила Ізраїль у викраденні.

"Вони вчинили незаконний вчинок, викравши нас у міжнародних водах і, проти нашої волі, вивезши до Ізраїлю, тримаючи нас на дні човна та не даючи нам вибратися", – сказала активістка.

Тунберг закликала негайно відпустити інших членів екіпажу "Мадлін", які залишилися в Ізраїлі.

"Я вимагаю їхнього негайного звільнення", – сказала Тунберг.