Пока Грета Тунберг летит в Швецию, другие активисты ждут в Израиле суда

Пока Грета Тунберг летит в Швецию, другие активисты ждут в Израиле судаобновлено
10 июня Израиль депортировал нескольких пассажиров следовавшего в Газу судна "Мадлин". В частности, страну покинули экоактивистка Грета Тунберг и еще трое ее соратников, согласившихся на депортацию. Другие участники рейда ожидают в Израиле решения суда. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля.
Грета Тунберг и три других пассажира "Мадлин" вылетели из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. По данным израильского МИД, Тунберг следует в Швецию через Францию. Ожидается, что она будет дома до конца дня.
Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025
Еще двое активистов, депортированных 10 июня, – граждане Франции. По данным Le Monde, это журналист катарского канала "Аль-Джазира" Омар Файяд и врач Батист Андре. О личности четвертого депортированного не сообщается.
Восемь других активистов из команды остаются в Израиле на несколько дней до решения суда об их депортации.
"Те, кто откажется подписать документы о депортации и уехать из Израиля, будут доставлены в судебный орган в соответствии с израильским законодательством для разрешения на их депортацию", – сообщили в МИД Израиля.
Рейд судна "Мадлин", якобы пытавшегося доставить в Газу гуманитарную помощь, вызвал неоднозначные оценки мирового сообщества. В частности, президент США Дональд Трамп подверг критике Грету Тумберг.
"Она странный человек. Молодой, злой человек. Она точно другая. Я думаю, что ей нужно пойти на курсы по управлению гневом. Это моя главная рекомендация для нее", – сказал о ней Трамп, передает The Hill.
ОБНОВЛЕНО В 17:05. Днём 10 июня Грета Тунберг прибыла в Париж, откуда вечером запланирован ее отлет в Стокгольм, сообщает Le Monde.
В аэропорту во время встречи с журналистами она обвинила Израиль в похищении.
"Они совершили незаконный поступок, похитив нас в международных водах и, против нашей воли, вывезя в Израиль, держа нас на дне лодки и не давая нам выбраться", – сказала активистка.
Тунберг призвала немедленно отпустить оставшихся в Израиле других членов экипажа "Мадлин".
"Я требую их немедленного увольнения", – сказала Тунберг.
- Судно "Мадлин" вышло из итальянской Сицилии 1 июня. Уже 8 числа Израиль заявил, что задержит яхту.
- Всего на борту находились 12 активистов. Среди известных деятелей, кроме Тунберг и Хассан, на яхте находился ирландский актер, звезда сериала "Игра престолов" Лиам Каннингем.
- 9 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала шедшее в сектор Газа гуманитарное судно "Мадлин".