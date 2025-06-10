Пока Грета Тунберг летит в Швецию, другие активисты ждут в Израиле суда

Грета Тунберг с частью команды (Фото: ORIETTA SCARDINO/EPA)

10 июня Израиль депортировал нескольких пассажиров следовавшего в Газу судна "Мадлин". В частности, страну покинули экоактивистка Грета Тунберг и еще трое ее соратников, согласившихся на депортацию. Другие участники рейда ожидают в Израиле решения суда. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля.

Грета Тунберг и три других пассажира "Мадлин" вылетели из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. По данным израильского МИД, Тунберг следует в Швецию через Францию. Ожидается, что она будет дома до конца дня.

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025

Еще двое активистов, депортированных 10 июня, – граждане Франции. По данным Le Monde, это журналист катарского канала "Аль-Джазира" Омар Файяд и врач Батист Андре. О личности четвертого депортированного не сообщается.

Восемь других активистов из команды остаются в Израиле на несколько дней до решения суда об их депортации.

"Те, кто откажется подписать документы о депортации и уехать из Израиля, будут доставлены в судебный орган в соответствии с израильским законодательством для разрешения на их депортацию", – сообщили в МИД Израиля.

Рейд судна "Мадлин", якобы пытавшегося доставить в Газу гуманитарную помощь, вызвал неоднозначные оценки мирового сообщества. В частности, президент США Дональд Трамп подверг критике Грету Тумберг.

"Она странный человек. Молодой, злой человек. Она точно другая. Я думаю, что ей нужно пойти на курсы по управлению гневом. Это моя главная рекомендация для нее", – сказал о ней Трамп, передает The Hill.

ОБНОВЛЕНО В 17:05. Днём 10 июня Грета Тунберг прибыла в Париж, откуда вечером запланирован ее отлет в Стокгольм, сообщает Le Monde.

В аэропорту во время встречи с журналистами она обвинила Израиль в похищении.

"Они совершили незаконный поступок, похитив нас в международных водах и, против нашей воли, вывезя в Израиль, держа нас на дне лодки и не давая нам выбраться", – сказала активистка.

Тунберг призвала немедленно отпустить оставшихся в Израиле других членов экипажа "Мадлин".

"Я требую их немедленного увольнения", – сказала Тунберг.