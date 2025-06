Пока Грета Тунберг летит в Швецию, другие активисты ждут в Израиле суда

10 июня Израиль депортировал нескольких пассажиров следовавшего в Газу судна "Мадлин". В частности, страну покинули экоактивистка Грета Тунберг и еще трое ее соратников, согласившихся на депортацию. Другие участники рейда ожидают в Израиле решения суда. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля.

Грета Тунберг и три других пассажира "Мадлин" вылетели из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. По данным израильского МИД, Тунберг следует в Швецию через Францию. Ожидается, что она будет дома до конца дня.

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX