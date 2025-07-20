В Газу отправляется еще одно гуманитарное судно, но уже без Греты Тунберг

Гуманитарное судно "Хандала" (Фото: @Shut_downAmazon)

Судно "Хандала", принадлежащее организации Коалиция флотилии свободы, отправляется в Газу с гуманитарным грузом 20 июля из Италии. Об этом организация сообщила в сети Х.

Экипаж надеется завершить миссию, которую не смогли выполнить пассажиры яхты "Мадлин" с экоактивисткой Греттой Тунберг на борту в июне.

Судно якобы пыталось "прорвать блокаду сектора Газа и доставить гуманитарную помощь" в анклав.

На борту "Хандалы" находится 21 человек, включая двух депутатов французского парламента, Эмму Фурро и Габриэля Каталу.

Среди активистов также есть американский актер Джейкоб Бергер, палестинская активистка Хувайда Арраф, журналисты и другие.

Израиль ввел блокаду региона в 2007 году. В следующем году пяти судам "Флотилии свободы" удалось добраться до Газы, но в 2010 году попытка прорвать блокаду закончилась перестрелкой с израильскими военными. Во время штурма судна погибли не менее девяти человек, еще 60 получили ранения. Гибель участников миссии вызвала волну протестов и осуждения действий израильской армии. В свою очередь, Израиль обвинил организаторов акции в провокациях.