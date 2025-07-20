В Газу отправляется еще одно гуманитарное судно, но уже без Греты Тунберг
Судно "Хандала", принадлежащее организации Коалиция флотилии свободы, отправляется в Газу с гуманитарным грузом 20 июля из Италии. Об этом организация сообщила в сети Х.
Экипаж надеется завершить миссию, которую не смогли выполнить пассажиры яхты "Мадлин" с экоактивисткой Греттой Тунберг на борту в июне.
Судно якобы пыталось "прорвать блокаду сектора Газа и доставить гуманитарную помощь" в анклав.
На борту "Хандалы" находится 21 человек, включая двух депутатов французского парламента, Эмму Фурро и Габриэля Каталу.
Среди активистов также есть американский актер Джейкоб Бергер, палестинская активистка Хувайда Арраф, журналисты и другие.
Израиль ввел блокаду региона в 2007 году. В следующем году пяти судам "Флотилии свободы" удалось добраться до Газы, но в 2010 году попытка прорвать блокаду закончилась перестрелкой с израильскими военными. Во время штурма судна погибли не менее девяти человек, еще 60 получили ранения. Гибель участников миссии вызвала волну протестов и осуждения действий израильской армии. В свою очередь, Израиль обвинил организаторов акции в провокациях.
- Судно "Мадлин" вышло из итальянской Сицилии 1 июня. Уже 8-го числа Израиль заявил, что задержит яхту.
- Всего на борту находилось 12 активистов. Среди известных личностей, помимо Тунберг и Хассана, на яхте также присутствовал ирландский актер, звезда сериала "Игра престолов" Лиам Каннингем.
- 9 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержало гуманитарное судно "Мадлин", который шел в сектор Газа.
- На следующий день Израиль депортировал нескольких пассажиров судна "Мадлин", в частности, Грета Тунберг.
Комментарии (0)