В Іспанії через обвал стіни зійшов з рейок поїзд. Загинув машиніст, десятки поранених – фото

Друга аварія за кілька днів. Неподалік Барселони через руйнування стіни приміський поїзд зійшов з рейок, внаслідок чого загинув машиніст

Фото: EPA / ALBERTO ESTEVEZ

У вівторок, 20 січня, в Іспанії неподалік Барселони зійшов з рейок приміський поїзд. В результаті аварії загинув машиніст, ще 37 людей постраждали. Про це повідомляють пожежна служба Каталонії та El Pais.

Інцидент стався ввечері неподалік міста Желіда, яке розташоване за 35 км від Барселони. Поїзд врізався у підпірну стіну, яка обвалилася на колії. В результаті загинув машиніст, ще 37 людей постраждали. П'ятеро осіб перебувають у важкому стані, ще шестеро – у стані середньої тяжкості, повідомила служба надзвичайних ситуацій Каталонії.

Фото: EPA / ALBERTO ESTEVEZ

Регіональні пожежники зазначили, що більшість травмованих перебували у першому вагоні поїзда, на який впав великий шматок стіни. Одна людина опинилася заблокованою всередині пошкодженого вагона. Її звільнили рятувальники.

Іспанський залізничний оператор ADIF повідомив, що підпірна стіна, ймовірно, обвалилася через зливи, які накрили північно-східний регіон Іспанії цього тижня, пише Associated Press.

Рух приміських поїздів на лінії, де сталася аварія, призупинено до завершення перевірки інфраструктури.

Це вже друга аварія з потягами в Іспанії за останні кілька днів – 18 січня неподалік від Кордови швидкісний потяг зійшов з рейок та зіштовхнувся з іншим потягом. Щонайменше 21 людина загинула, понад 70 людей постраждали.