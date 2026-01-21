В Испании из-за обвала стены сошел с рельсов поезд. Погиб машинист, десятки раненых – фото

Вторая авария за несколько дней. Неподалеку от Барселоны из-за разрушения стены пригородный поезд сошел с рельсов, в результате чего погиб машинист

Фото: EPA / ALBERTO ESTEVEZ

Во вторник, 20 января, в Испании неподалеку от Барселоны сошел с рельсов пригородный поезд. В результате аварии погиб машинист, еще 37 человек пострадали. Об этом сообщают пожарная служба Каталонии и El Pais.

Инцидент произошел вечером недалеко от города Желида, который расположен в 35 км от Барселоны. Поезд врезался в подпорную стену, которая обвалилась на пути. В результате погиб машинист, еще 37 человек пострадали. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро – в состоянии средней тяжести, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

Фото: EPA / ALBERTO ESTEVEZ

Фото: EPA / ALBERTO ESTEVEZ

Фото: EPA / ALBERTO ESTEVEZ

Региональные пожарные отметили, что большинство травмированных находились в первом вагоне поезда, на который упал большой кусок стены. Один человек оказался заблокированным внутри поврежденного вагона. Его освободили спасатели.

Испанский железнодорожный оператор ADIF сообщил, что подпорная стена, вероятно, обвалилась из-за ливней, которые накрыли северо-восточный регион Испании на этой неделе, пишет Associated Press.

Движение пригородных поездов на линии, где произошла авария, приостановлено до завершения проверки инфраструктуры.

Это уже вторая авария с поездами в Испании за последние несколько дней – 18 января неподалеку от Кордовы скоростной поезд сошел с рельсов и столкнулся с другим поездом. По меньшей мере 21 человек погиб, более 70 человек пострадали.