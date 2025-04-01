У Литві всю ніч шукали зниклого військового США. Тепер спробують інший план – фото
Роботи з пошуку четвертого зниклого американського військового з екіпажу затонулої в болоті бронемашини поблизу полігону в Пабраді тривали до світанку, але не мали успіху. 1 квітня військові змінять тактику пошуків. Про це повідомляє LRT.
"Якщо до ранку нам не вдасться, то будемо шукати інші варіанти. Якщо буде потрібно, ми придумаємо інший план", – сказав головнокомандувач Збройних сил Раймундас Вайкшнорас напередодні ввечері.
Як саме може бути змінено тактику пошуків, він не пояснив. Уночі до пошуків доєдналися двоє представників естонської поліції зі службовими собаками, а також третій екскаватор-амфібія з гребінцями, повідомив телеканал.
Окрім того, за даними Вайкшнораса, на місці зникнення використовується метод сканування поверхні води й ехолокатори, працюють водолази США та Литви.
За словами міністерки оборони Литви Довіле Шакалієне, водолазні роботи в болоті, де затонув американський броньовик з екіпажем, проходять у вкрай складних умовах.
"Наші дайвери під час першого занурювання постраждали, тому що нафтопродукти [із затонулої машини] почали руйнувати маски та захисні костюми, що становило безпосередню небезпеку людям. Тиск багнюки величезний", – розповіла вона.
Шакалієне виключила можливість припинення операції.
"Рятувальна операція триватиме, доки ми не отримаємо відповіді щодо четвертого зниклого солдата. Ми зробимо все зі свого боку. У тому підступному болоті буде просіяний кожний шматок", – запевнила вона.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, четвертий американський військовий також загинув. Про це повідомляє CNN.
" Трьох уже немає з нами, а один, на жаль, імовірно, належить до тієї ж категорії, але вони [військові] ще не заявили про це", — сказав Трамп.
- 26 березня 2025 року посольство США у Литві повідомило про зникнення чотирьох американських солдатів із навчань біля кордону з Білоруссю.
- Військові зникли разом із гусеничною машиною. Згодом транспорт було знайдено у болоті.
- 28 березня президент Литви заявив, що сподівається на "диво" в операції з пошуку зниклих американських солдатів.
- 31 березня у Литві на полігоні в Пабраді дістали з болота бронемашину, що затонула, яка належала чотирьом зниклим військовослужбовцям США. Тоді пошуки військових ще тривали.
- У той же день з болота дістали тіла трьох військовослужбовців.