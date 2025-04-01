У Литві всю ніч шукали зниклого військового США. Тепер спробують інший план – фото

Влада Литви заявляє, що пошуки будуть тривати, допоки не буде "просіяний кожний шматок болота"

Пошукова операція в Побраді (Фото: Lietuvos kariuomenės nuotr)

Роботи з пошуку четвертого зниклого американського військового з екіпажу затонулої в болоті бронемашини поблизу полігону в Пабраді тривали до світанку, але не мали успіху. 1 квітня військові змінять тактику пошуків. Про це повідомляє LRT.

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"Якщо до ранку нам не вдасться, то будемо шукати інші варіанти. Якщо буде потрібно, ми придумаємо інший план", – сказав головнокомандувач Збройних сил Раймундас Вайкшнорас напередодні ввечері.

Як саме може бути змінено тактику пошуків, він не пояснив. Уночі до пошуків доєдналися двоє представників естонської поліції зі службовими собаками, а також третій екскаватор-амфібія з гребінцями, повідомив телеканал.

Окрім того, за даними Вайкшнораса, на місці зникнення використовується метод сканування поверхні води й ехолокатори, працюють водолази США та Литви.

За словами міністерки оборони Литви Довіле Шакалієне, водолазні роботи в болоті, де затонув американський броньовик з екіпажем, проходять у вкрай складних умовах.

"Наші дайвери під час першого занурювання постраждали, тому що нафтопродукти [із затонулої машини] почали руйнувати маски та захисні костюми, що становило безпосередню небезпеку людям. Тиск багнюки величезний", – розповіла вона.

Шакалієне виключила можливість припинення операції.

"Рятувальна операція триватиме, доки ми не отримаємо відповіді щодо четвертого зниклого солдата. Ми зробимо все зі свого боку. У тому підступному болоті буде просіяний кожний шматок", – запевнила вона.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, четвертий американський військовий також загинув. Про це повідомляє CNN.

" Трьох уже немає з нами, а один, на жаль, імовірно, належить до тієї ж категорії, але вони [військові] ще не заявили про це", — сказав Трамп.

Фото: Lietuvos kariuomenės nuotr

Фото: Lietuvos kariuomenės nuotr