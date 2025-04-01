В Литве всю ночь искали пропавшего военного США. Теперь попробуют другой план – фото

Власти Литвы заявляют, что поиски будут продолжаться, пока не будет "просеян каждый кусок болота"

Поисковая операция в Побраде (Фото: Lietuvos kariuomenės nuotr)

Работы по поиску четвертого пропавшего американского военного из экипажа затонувшей в болоте бронемашины вблизи полигона в Пабраде продолжались до рассвета и не имели успеха. 1 апреля военные изменят тактику поисков. Об этом сообщает LRT.

"Если до утра нам не удастся, то будем искать другие варианты. Если потребуется, мы придумаем другой план", – сказал главнокомандующий Вооруженными силами Раймундас Вайкшнорас накануне вечером.

Как именно может быть изменена тактика поисков, он не объяснил. Ночью к поискам присоединились два представителя эстонской полиции со служебными собаками, а также третий экскаватор-амфибия с гребенками, сообщил телеканал.

Кроме того, по данным Вайкшнораса, на месте исчезновения используется метод сканирования поверхности воды и эхолокаторы, работают водолазы США и Литвы.

По словам министра обороны Литвы Довиле Шакалиене, водолазные работы в болоте, где затонул американский броневик с экипажем, проходят в крайне сложных условиях.

"Наши дайверы во время первого погружения пострадали, потому что нефтепродукты [из затонувшей машины] начали разрушать маски и защитные костюмы, что представляло непосредственную опасность для людей. Давление грязи огромно", – рассказала она.

Шакалиене исключила возможность прекращения поисков.

"Спасательная операция будет продолжаться, пока мы не получим ответа про четвертого пропавшего солдата. Мы сделаем все со своей стороны. В этом коварном болоте будет просеян каждый кусок", – заверила она.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что, по всей видимости, четвертый американский военный также погиб. Об этом сообщает CNN.

"Трех уже нет с нами, а один, к сожалению, вероятно, принадлежит к той же категории, но они [военные] еще не заявили об этом", – сказал Трамп.

Фото: Lietuvos kariuomenės nuotr

Фото: Lietuvos kariuomenės nuotr