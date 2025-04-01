В Литве всю ночь искали пропавшего военного США. Теперь попробуют другой план – фото
Работы по поиску четвертого пропавшего американского военного из экипажа затонувшей в болоте бронемашины вблизи полигона в Пабраде продолжались до рассвета и не имели успеха. 1 апреля военные изменят тактику поисков. Об этом сообщает LRT.
"Если до утра нам не удастся, то будем искать другие варианты. Если потребуется, мы придумаем другой план", – сказал главнокомандующий Вооруженными силами Раймундас Вайкшнорас накануне вечером.
Как именно может быть изменена тактика поисков, он не объяснил. Ночью к поискам присоединились два представителя эстонской полиции со служебными собаками, а также третий экскаватор-амфибия с гребенками, сообщил телеканал.
Кроме того, по данным Вайкшнораса, на месте исчезновения используется метод сканирования поверхности воды и эхолокаторы, работают водолазы США и Литвы.
По словам министра обороны Литвы Довиле Шакалиене, водолазные работы в болоте, где затонул американский броневик с экипажем, проходят в крайне сложных условиях.
"Наши дайверы во время первого погружения пострадали, потому что нефтепродукты [из затонувшей машины] начали разрушать маски и защитные костюмы, что представляло непосредственную опасность для людей. Давление грязи огромно", – рассказала она.
Шакалиене исключила возможность прекращения поисков.
"Спасательная операция будет продолжаться, пока мы не получим ответа про четвертого пропавшего солдата. Мы сделаем все со своей стороны. В этом коварном болоте будет просеян каждый кусок", – заверила она.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что, по всей видимости, четвертый американский военный также погиб. Об этом сообщает CNN.
"Трех уже нет с нами, а один, к сожалению, вероятно, принадлежит к той же категории, но они [военные] еще не заявили об этом", – сказал Трамп.
- 26 марта 2025 года посольство США в Литве сообщило об исчезновении четырех американских солдат на учениях у границы с Беларусью.
- Военные пропали вместе с гусеничной машиной. Впоследствии транспорт был найден в болоте.
- 28 марта президент Литвы заявил, что надеется на "чудо" в операции по поиску пропавших американских солдат.
- 31 марта в Литве на полигоне в Пабраде достали из затонувшего болота бронемашину, принадлежавшую четырем пропавшим военнослужащим США. Тогда поиски военных продолжались.
- В тот же день из болота извлекли тела трех военнослужащих.