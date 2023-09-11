В Угорщині під час демонстрацій розбився літак: є загиблі та постраждалі – фото

В Угорщині, недалеко від Будапешта, під час виконання демонстраційного польоту літак впав поруч з припаркованим автомобілем, в салоні якого перебували люди. Внаслідок зіткнення загинули дві особи, ще четверо отримали поранення, передає місцеве видання HVG.

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Інцидент стався в регіоні Секешфехервар, що за 70 км від Будапешта.

Троє з чотирьох осіб, які перебували в автівці, отримали серйозні опіки тіла. Серед них – жінка, чоловік та їхня донька. Син подружжя не сильно постраждав, пише видання.

Пілот і його син загинули.

"Життя двох людей врятувати не вдалося. Троє людей (маленька дівчинка, жінка і чоловік. – Ред.) отримали серйозні опіки, і їх транспортують до лікарень Будапешта гелікоптерами швидкої допомоги. Маленький хлопчик отримав легкі поранення, його доставили до лікарні Секешфехервара після надання допомоги на місці", – розповіли медики.

Повідомляється, що пілот літака Т28 типу Trojan, найімовірніше, почав маневр на меншій швидкості, ніж слід було, і літак "скотився вниз". Якби висота була більшою, ще був би час виправити ситуацію, зазначають журналісти з посиланням на управління з надзвичайних ситуацій округу.

25 серпня у Житомирській області під час виконання бойового завдання в небі зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39.

Загинули троє льотчиків: капітан Андрій Пільщиков із позивним "Джус" та два майори – В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

29 серпня на Бахмутському напрямку загинули шість пілотів з 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

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