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В Венгрии во время демонстраций разбился самолет: есть погибшие и пострадавшие – фото

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11.09.2023, 11:28
В Венгрии во время демонстраций разбился самолет: есть погибшие и пострадавшие – фото - Фото
Фото: Полиция Венгрии

В Венгрии, недалеко от Будапешта, во время демонстрационного полета самолет упал рядом с припаркованным автомобилем, в салоне которого находились люди. В результате столкновения погибли два человека, еще четыре получили ранения, передает местное издание HVG.

Инцидент произошел в регионе Cекешфехервар, в 70 км от Будапешта.

Трое из четырех человек, находившихся в автомобиле, получили серьезные ожоги тела. Среди них – женщина, мужчина и их дочь. Сын супругов не сильно пострадал, пишет издание.

Пилот и его сын погибли.

Фото: Полиция Венгрии

"Жизнь двух человек спасти не удалось. Три человека (маленькая девочка, женщина и мужчина. – Ред.) получили серьезные ожоги, и их транспортируют в больницы Будапешта вертолетами скорой помощи. Маленький мальчик получил легкие ранения, его доставили в больницу Секешфехервара после оказания помощи на месте", – рассказали медики.

Сообщается, что пилот самолета Т28 типа Trojan, скорее всего, начал маневр на меньшей скорости, чем следовало, и самолет "скатился вниз". Если бы высота была больше, еще было бы время исправить ситуацию, отмечают журналисты со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям округа.

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Милана Головань
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