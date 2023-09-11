В Венгрии во время демонстраций разбился самолет: есть погибшие и пострадавшие – фото

В Венгрии, недалеко от Будапешта, во время демонстрационного полета самолет упал рядом с припаркованным автомобилем, в салоне которого находились люди. В результате столкновения погибли два человека, еще четыре получили ранения, передает местное издание HVG.

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Инцидент произошел в регионе Cекешфехервар, в 70 км от Будапешта.

Трое из четырех человек, находившихся в автомобиле, получили серьезные ожоги тела. Среди них – женщина, мужчина и их дочь. Сын супругов не сильно пострадал, пишет издание.

Пилот и его сын погибли.

"Жизнь двух человек спасти не удалось. Три человека (маленькая девочка, женщина и мужчина. – Ред.) получили серьезные ожоги, и их транспортируют в больницы Будапешта вертолетами скорой помощи. Маленький мальчик получил легкие ранения, его доставили в больницу Секешфехервара после оказания помощи на месте", – рассказали медики.

Сообщается, что пилот самолета Т28 типа Trojan, скорее всего, начал маневр на меньшей скорости, чем следовало, и самолет "скатился вниз". Если бы высота была больше, еще было бы время исправить ситуацию, отмечают журналисты со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям округа.

25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись два учебно-боевых самолета L-39.

Погибли три летчика: капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джус" и два майора – Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

29 августа на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов из 18 отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

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