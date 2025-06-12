Важные истории: "Вагнерівці" створили в Малі мережу нелегальних тюрем, де катували цивільних

Малі (Ілюстративне фото: Life Tiemoko/EPA)

В Малі російські бойовики Групи Вагнера організували мережу нелегальних тюрем, де утримували й катували цивільних. Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів Forbidden Stories, France 24 та Le Monde за участі ресурсу Важные истории.

Підтвердити існування мережі в'язниць вдалося за допомогою свідчень колишніх ув'язнених, зібраних у таборі біженців Мбера в Мавританії. Він став тимчасовим притулком для 118 000 малійців, які втекли з країни, де вже давно йде протистояння влади та повстанців-туарегів.

Forbidden Stories вдалося ідентифікувати шість в'язниць у різних містах країни: Нампала, Севаре, Бафо та інших. Деякі з них знаходяться на територіях офіційних баз малійських військових.

Реальна кількість таких в'язниць, ймовірно, значно більша, наголошують експерти, які стежать за ситуацією в Малі.

"У "Вагнера" є в'язниці майже скрізь, де вони базуються. Усі, кого заарештували, але не вбили одразу, опиняються у цих в'язницях. Викрадають пастухів, торговців, перевізників", – заявив неназваний співрозмовник, який спеціалізується на африканському регіоні Сахель, до якого входить Малі.

Колишні в’язні розповіли журналістам про побиття електричним кабелем або палицями, тортури утопленням, утримання у металевих контейнерах під палючим сонцем, удари струмом. Також вони згадували примусову працю та голод. Один із колишніх ув'язнених розповів журналістам, що катували їх зазвичай під російську музику.

За даними правозахисної організації Kal Akal, яка займається моніторингом порушень прав людини в Малі, всього 668 мирних жителів було заарештовано, викрадено або просто зникло з листопада 2023 року по квітень 2025-го. У в'язниці саджають тих, кого підозрюють у зв'язках із джихадистами чи сепаратистами, чи затриманих під час масових рейдів.

""Вагнерівці" самі вирішують, кого забирати. Військові Малі не можуть на них впливати", – розповів журналістам офіцер малійської армії на умовах анонімності.

Генеральний секретар правозахисної асоціації Kal Akal Аттайє Аг Мохамед Абубакрін стверджує, що викрадення заради грошей – звичайна практика. Деяких ув'язнених відпускали за викуп, додав він.

Бойовики Групи Вагнера діють у Малі з кінця 2021 року, після того, як країну після перевороту та приходу до влади військової хунти залишила французька місія. З моменту прибуття в країну російських найманців їх регулярно звинувачували у злочинах проти цивільних під час операцій, які вони проводили спільно з військовими Малі.

Це розслідування було зроблено у межах проєкту "Вікторія", названого на честь української журналістки Вікторії Рощиною. Вона розслідувала незаконні затримання на окупованих Росією територіях України, сама потрапила в полон та загинула у вересні 2024 року.