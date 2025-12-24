Венесуела ухвалила закон про покарання для тих, хто підтримує "піратство" США
Національна асамблея Венесуели 23 грудня ухвалила закон, який передбачає суворі покарання для тих, хто підтримує або допомагає фінансувати блокади чи "акти піратства" на тлі дій США. Про це повідомляють Al Jazeera й Anadolu Ajansı.
За подібні дії загрожує покарання аж до позбавлення волі на строк до 20 років. Законопроєкт ухвалили після того, як США захопили нафтові танкери, пов'язані з Венесуелою. Уряд країни президента Ніколаса Мадуро засудив це як "беззаконні акти піратства".
Законопроєкт був одноголосно схвалений парламентом Венесуели.
"Цей закон спрямований на захист національної економіки та запобігання погіршенню рівня життя населення", – заявив депутат Джузеппе Алессандрелло, представляючи закон у Національній асамблеї.
Він також зазначив, що будь-яку особу, яка заохочує, підтримує, фінансує або бере участь у "піратстві" або інших незаконних діях, згідно з міжнародним правом, буде покарано позбавленням волі строком від 15 до 20 років, а також штрафом, який розраховують за максимальним валютним курсом, встановленим Центральним банком.
Президент Венесуели Мадуро заявив, що США прагнуть повалити його уряд і захопити контроль над великими запасами нафти країни. Зазначається, що кампанія тиску з боку США стала зручним приводом для спроб венесуельського уряду придушити "внутрішнє інакомислення".
- 10 грудня Трамп повідомив, що його країна захопила найбільший танкер поруч з узбережжям Венесуели.
- 17 грудня повідомлялося, що США ввели повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять до Венесуели або вирушають з її портів.
- 20 грудня міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем підтвердила, що берегова охорона перехопила танкер, який пришвартувався у Венесуелі.
- А 21 грудня Reuters повідомило, що США перехопили вже друге за ці вихідні судно біля берегів Венесуели.
Коментарі (0)