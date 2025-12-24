Венесуэла приняла закон о наказании для тех, кто поддерживает "пиратство" США

Тех, кто поддерживает захват судов Венесуэлы с нефтью со стороны США, будут наказывать штрафами или сажать за решетку на срок до 20 лет

Парламент Венесуэлы (Фото: x.com/Asamblea_Ven)

Национальная ассамблея Венесуэлы 23 декабря приняла закон, который предусматривает суровые наказания для тех, кто поддерживает или помогает финансировать блокады или "акты пиратства" на фоне действий США. Об этом сообщают Al Jazeera и Anadolu Ajansı.

За подобные действия грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 20 лет. Законопроект был принят после того, как США захватили нефтяные танкеры, связанные с Венесуэлой. Правительство страны президента Николаса Мадуро осудило это как "беззаконные акты пиратства".

Законопроект был единогласно одобрен парламентом Венесуэлы.

"Этот закон направлен на защиту национальной экономики и предотвращение ухудшения уровня жизни населения", – заявил депутат Джузеппе Алессандрелло, представляя закон в Национальной ассамблее.

Он также отметил, что любое лицо, которое поощряет, поддерживает, финансирует или участвует в "пиратстве" или других незаконных действиях в соответствии с международным правом, будет наказано лишением свободы сроком от 15 до 20 лет, а также штрафом, рассчитываемым по максимальному валютному курсу, установленному Центральным банком.

Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что США стремятся свергнуть его правительство и захватить контроль над крупными запасами нефти страны. Отмечается, что кампания давления со стороны США стала удобным предлогом для попыток венесуэльского правительства подавить "внутреннее инакомыслие".