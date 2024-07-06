Вірменія, яка є партнером Росії в ОДКБ, проведе спільні навчання зі США
У липні Вірменія, яка є партнером Росії в Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), проведе спільні військові навчання зі Сполученими Штатами. Про це повідомило Міністерство оборони Вірменії.
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"У межах підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях з 15 до 24 липня у Вірменії відбудуться спільні вірмено-американські навчання Eagle Partner 2024", – йдеться у повідомленні.
У навчаннях візьмуть участь військовослужбовці миротворчої бригади Збройних сил Вірменії, сухопутних військ США у Європі та Африці та Національної гвардії Канзасу.
У Міноборони зазначили, що навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між сторонами, що конфліктують, під час виконання миротворчих завдань.
Мета навчань – підвищення рівня злагодження підрозділів, що беруть участь у міжнародних місіях у межах миротворчих операцій, обмін досвідом у галузі управління та тактичної комунікації, а також підвищення боєздатності вірменського підрозділу.
- У лютому прем’єр Вірменії Пашинян сказав, що його країна не є союзником Росії у війні проти України.
- Того ж місяця Вірменія заморозила участь у військовому блоці ОДКБ.
- 12 червня Пашинян заявив, що його країна вийде з ОДКБ і сама вирішуватиме, коли це станеться.
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