Армения, являющаяся партнером России в ОДКБ, проведет совместные учения с США
В июле Армения, являющаяся партнером России в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), проведет совместные военные учения с Соединенными Штатами. Об этом сообщило Министерство обороны Армении.
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"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 15 по 24 июля в Армении состоятся совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2024", – говорится в сообщении.
В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса.
В Минобороны отметили, что учения предусматривают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.
Цель учений – повышение уровня слаженности подразделений, участвующих в международных миссиях в рамках миротворческих операций, обмен опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеспособности армянского подразделения.
- В феврале премьер Армении Пашинян сказал, что его страна не является союзником России в войне против Украины.
- В том же месяце Армения заморозила участие в военном блоке ОДКБ.
- 12 июня Пашинян заявил, что его страна выйдет из ОДКБ и сама будет решать, когда это произойдет.
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