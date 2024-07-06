Армения, являющаяся партнером России в ОДКБ, проведет совместные учения с США

Учения пройдут в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях, сообщило Минобороны Армении

Военные США (Фото: Rolex Dela Pena/EPA)

В июле Армения, являющаяся партнером России в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), проведет совместные военные учения с Соединенными Штатами. Об этом сообщило Министерство обороны Армении.

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"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 15 по 24 июля в Армении состоятся совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2024", – говорится в сообщении.

В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса.

В Минобороны отметили, что учения предусматривают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

Цель учений – повышение уровня слаженности подразделений, участвующих в международных миссиях в рамках миротворческих операций, обмен опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеспособности армянского подразделения.

СПРАВКА. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – это военно-политическая международная организация, которая существует с 1992 года. В нее в настоящее время входят шесть государств – Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения (в феврале 2024 года Ереван сообщил о заморозке участия в блоке). Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – это военно-политическая международная организация, которая существует с 1992 года. В нее в настоящее время входят шесть государств – Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения (в феврале 2024 года Ереван сообщил о заморозке участия в блоке).

В феврале премьер Армении Пашинян сказал, что его страна не является союзником России в войне против Украины.

В том же месяце Армения заморозила участие в военном блоке ОДКБ.

12 июня Пашинян заявил, что его страна выйдет из ОДКБ и сама будет решать, когда это произойдет.

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