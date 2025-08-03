Віткофф заявив, що готує з Ізраїлем план реконструкції Гази, який припинить війну

Стів Віткофф (Фото: WILL OLIVER/ EPA)

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що він працює з ізраїльським урядом над планом, який фактично покладе край війні в Газі. Про це він сказав під час візиту до Ізраїлю, передає Reuters.

Віткофф здійснив поїздку на Близький Схід з 30 липня до 2 серпня.

"У нас є дуже, дуже хороший план, над яким ми працюємо спільно з ізраїльським урядом, з прем'єр-міністром Нетаньягу... щодо реконструкції Гази. Це фактично означає кінець війни", – сказав він на зустрічі з родинами заручників, яких утримує палестинське бойове угруповання ХАМАС.

Спецпосланець Трампа також заявив, що ХАМАС готовий роззброїтися, щоб припинити війну, хоча угруповання, як зазначає агенція, неодноразово заявляло, що не складе зброю, допоки не буде створено "незалежну, повністю суверенну палестинську державу зі столицею в Єрусалимі".

У суботу, 2 серпня, в день завершення місії Віткоффа ХАМАС опублікував друге за два дні відео ізраїльського заручника Ев'ятара Давида. На ньому показано, як Давид копає яму, що, за його словами у відео, призначена для його власної могили.