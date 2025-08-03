Виткофф заявил, что готовит вместе с Израилем план восстановления Газы для окончания войны

Стив Виткофф (Фото: WILL OLIVER/ EPA)

Специальный представитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что он работает с израильским правительством над планом, который фактически положит конец войне в Газе. Об этом он сказал во время визита в Израиль, передает Reuters.

Уиткофф совершил поездку на Ближний Восток с 30 июля по 2 августа.

"У нас есть очень, очень хороший план, над которым мы работаем совместно с израильским правительством, с премьер-министром Нетаньяху... по восстановлению сектора Газа. Это фактически означает конец войны", — сказал он на встрече с семьями заложников, удерживаемых палестинской боевой группировкой ХАМАС.

Спецпосланник Трампа также заявил, что ХАМАС готов разоружиться, чтобы прекратить войну, хотя, как отмечает агентство, группировка неоднократно заявляла, что не сложит оружие, пока не будет создано "независимое, полностью суверенное палестинское государство со столицей в Иерусалиме".

В субботу, 2 августа, в день завершения миссии Уиткоффа, ХАМАС опубликовал второе за два дня видео израильского заложника Эвьятара Давида. На нем показано, как Давид копает яму, которая, по его словам в видео, предназначена для его собственной могилы.