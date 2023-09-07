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Віцепрезидентка США: постачання зброї з Північної Кореї до Росії буде "грандіозною помилкою"

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 18:18
Віцепрезидентка США: постачання зброї з Північної Кореї до Росії буде
Камала Гарріс (Фото - EPA)

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що постачання північнокорейської зброї до Росії стало б "грандіозною помилкою". Про це вона сказала в інтерв'ю CBS News.

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Гарріс вважає, що звертатися за допомогою до Північної Кореї, яка перебуває в міжнародній ізоляції, для Росії є "ознакою відчаю".

"Цілком очевидно, що Росія в повному розпачі. Вони вже зазнали стратегічної невдачі. Просто згадайте, що на початку всього цього, півтора року тому, експерти говорили, що все закінчиться за кілька днів", – сказав Гарріс.

На її думку, передбачувана зустріч диктаторів Північної Кореї Кім Чен Ина та Росії Володимира Путіна для обговорення можливості надання Москві зброї для продовження війни в Україні буде "грандіозною помилкою".

"Думаю, це було б грандіозною помилкою... Я чітко розумію, що і Росію, і Північну Корею це призведе до посилення їхньої ізоляції", – сказала вона.

На початку вересня з'явилися повідомлення, що Кім Чен Ин і Путін можуть до кінця місяця зустрітися в Росії, щоб обговорити постачання зброї.

5 вересня радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що за постачання Москві зброї для використання в Україні Пхеньян "дорого заплатить".

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Сергій Бережний
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