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Вице-президент США: поставки оружия из Северной Кореи в Россию будут "грандиозной ошибкой"

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 18:18
Вице-президент США: поставки оружия из Северной Кореи в Россию будут
Камала Харрис (Фото - EPA)

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что поставки северокорейского оружия в Россию стали бы "грандиозной ошибкой". Об этом она сказала в интервью CBS News

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Харрис считает, что обращаться за помощью к находящейся в международной изоляции Северной Корее для России является "признаком отчаяния".

"Совершенно очевидно, что Россия в полном отчаянии. Они уже потерпели стратегическую неудачу. Просто вспомните, что в начале всего этого, полтора года назад, эксперты говорили, что все закончится за несколько дней", — сказал Харрис.

По ее мнению, предполагаемая встреча диктаторов Северной Кореи Ким Чен Ына и России Владимира Путина для обсуждения возможности предоставления Москве оружия для продолжения войны в Украине будет "грандиозной ошибкой".

"Думаю, это было бы грандиозной ошибкой... Я четко понимаю, что и Россию, и Северную Корею это приведет к усилению их изоляции", – сказала она.

В начале сентября появились сообщения, что Ким Чен Ын и Путин могут до конца месяца встретиться в России, чтобы обсудить поставки оружия.

5 сентября советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что за поставки Москве оружия для использования в Украине Пхеньян "дорого заплатит".

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Сергей Бережной
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