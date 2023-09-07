Вице-президент США: поставки оружия из Северной Кореи в Россию будут "грандиозной ошибкой"

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что поставки северокорейского оружия в Россию стали бы "грандиозной ошибкой". Об этом она сказала в интервью CBS News.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Харрис считает, что обращаться за помощью к находящейся в международной изоляции Северной Корее для России является "признаком отчаяния".

"Совершенно очевидно, что Россия в полном отчаянии. Они уже потерпели стратегическую неудачу. Просто вспомните, что в начале всего этого, полтора года назад, эксперты говорили, что все закончится за несколько дней", — сказал Харрис.

По ее мнению, предполагаемая встреча диктаторов Северной Кореи Ким Чен Ына и России Владимира Путина для обсуждения возможности предоставления Москве оружия для продолжения войны в Украине будет "грандиозной ошибкой".

"Думаю, это было бы грандиозной ошибкой... Я четко понимаю, что и Россию, и Северную Корею это приведет к усилению их изоляции", – сказала она.

В начале сентября появились сообщения, что Ким Чен Ын и Путин могут до конца месяца встретиться в России, чтобы обсудить поставки оружия.

5 сентября советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что за поставки Москве оружия для использования в Украине Пхеньян "дорого заплатит".

В конце июля 2023 года в Пхеньян ездил глава военного ведомства России Шойгу. Он встретился с местным коллегой Кан Сун Намом и Кимом.

После этого Госдеп США сообщил, что Россия намерена заключить соглашение с режимом Кима по импорту северокорейского оружия.

США пытаются санкциями сорвать поставки оружия из КНДР в Россию.

Читайте также: "Вот как все заканчивается, мистер Путин". Бен Уоллес высмеял альянс России и КНДР

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.